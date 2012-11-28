【锐语录】李东生：让部下天天加班不是值得炫耀的事

TCL集团股份有限公司董事长兼总裁李东生

企业管理是管理工作目标实现过程，而不是把人管住，即要在认同企业共同的价值观和企业目标的基础上，鼓励员工能够实现自主管理，主动承担责任，这样的企业管理才是成功的。而宣布讲究实绩、注重实效，却奖励那些专会做表面文章、投机取巧的人，则是失败的管理。

在我看来，让部下天天加班，不是值得炫耀的事。如何让员工更有效率的工作，才是领导要思考的问题。因为每个员工都有自己的生活和爱好，工作不是他们的全部。体恤下属才能赢得下属的爱戴。

——TCL集团股份有限公司董事长兼总裁李东生