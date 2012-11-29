首页 > 人物报道 > 锐语录

【锐语录】李开复：九种最重要领导力

2012-11-29 11:09 作者：李开复来源：中国企业家网 评论(2)T|T

创新工场董事长兼CEO李开复（配图：中国企业家网）

【领导力】

真正的领导力不是看你多有激情、魄力，而是看你是否有多元、均衡的能力。九种最重要的领导力：

1.愿景比管控更重要；

2.信念比指标更重要；

3.人才比战略更重要；

4.团队比个人更重要；

5.授权比命令更重要；

6.平等比权威更重要；

7.均衡比魄力更重要；

8.理智比激情更重要；

9.真诚比体面更重要。

——摘自11月28日李开复新浪微博。

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

热点排行

热点文章热评文章