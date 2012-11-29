【锐语录】王石：做生意的三条路

万科企业股份有限公司董事会主席王石
简单来讲，做生意有三种。第一种是垄断经营，比如电力、石油、电信、铁路运输等，毫无疑问，这一定是稳赚钱的，但这个门槛我无法进入。第二种是机会主义，像投机性的生意，20世纪80年代的深圳企业，几乎全是什么赚钱就干什么，从贸易到股票、地产、期货，都是高额利润行业。实际上某些方面，创业本身就是要打破固有的秩序，包括自身的秩序和环境的秩序，所以不可避免要走边缘道路。在那个年代，我也算是投机高手，除了黄、赌、毒、军火之外，几乎都涉足过。但这必然是在特殊时期特殊环境中的偶然事件，不具备可持续性。
——万科企业股份有限公司董事会主席王石 著作《王石说：我的成功是别人不再需要我 》
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