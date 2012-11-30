【锐语录】任志强：领袖人物的六大能力

知名地产商任志强

领袖人物的六大能力： 一是有肚量去容纳那些不能改变的事； 二是有毅力去推动那些可能作好的事； 三是有能量去扭转那些偏离方向的事； 四是有智慧去分辨那些非此即彼的事； 五是有恒心去完成那些看似无望的事； 六是有勇气去面对那些已知做错的事。

——知名地产商任志强