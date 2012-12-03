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【锐语录】周鸿祎：能争吵的团队才具有创造力

2012-12-03 11:12 作者：周鸿祎来源：中国企业家网 评论(0)T|T

奇虎360董事长周鸿祎（配图：中国企业家网）

能争吵的团队才具有创造力。乔布斯曾经看到一个装置，能把普通石头磨砺成光滑、美丽的石头。他认为这就是团队，争执、冲撞的结果是把对方变得更棒。

我的理解是，每个人的想法都不一样，好想法是争论中产生的。然而，公司变大后，团队会趋向于追求和谐。乔布斯如何保持团队中的冲撞、争执，值得研究。

——奇虎360董事长周鸿祎

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