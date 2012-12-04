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【锐语录】李东生：企业人性化能激发员工积极性

2012-12-04 10:16 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

TCL集团股份有限公司董事长、CEO李东生

北风和南风打赌，看谁能让行人把身上的大衣脱掉。北风呼呼寒风刺骨，行人反而把大衣裹得更紧。南风徐徐吹动，行人觉得温暖，便脱掉了大衣。这就是企业管理中的“南风法则”。企业文化中多一些“南风”，领导在管理中少一些“北风”，企业人性化了，才能激发员工的积极性。

            ——TCL集团股份有限公司董事长、CEO李东生在微博如是说。

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