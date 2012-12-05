【锐语录】李开复：散户炒股前途渺茫

创新工场董事长兼首席执行官李开复

一个散户很难在股票投资上超越专家、分析师或机构，但是如果你是某领域的专家，在这领域做长期投资是最明智的。比如说，你若在3年前 就看到移动互联网的爆发潜力，而且对行业有深入的理解，不难分析出有一个公司会因移动互联网引爆。如果你买了这个公司的股票，你可能赚了10倍。

——创新工场董事长兼首席执行官李开复在微博如是说