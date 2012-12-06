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【锐语录】俞敏洪：想钱想疯了并不是坏事

2012-12-06 10:33 作者：俞敏洪来源：中国企业家网 评论(0)T|T

新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪

想钱想疯了并不是坏事，因为想钱的人一定会努力挣钱，挣钱就推动了经济活力，推动了就业，社会进步和创新。只要不是去抢钱、偷钱、贪污钱、挣不义之钱，一 个人用自己的能力、奋斗、智慧挣到钱就是好钱。中国几千年不鼓励挣钱，所以出了很多秘密拿钱的坏人。中国未来要多多鼓励正直的、靠谱的挣钱人。

                       ——新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪

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