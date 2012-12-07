【锐语录】鲁冠球：当红顶商人行不通

万向集团董事局主席鲁冠球

当红顶商人是绝对不行的，官不能经商，商不能做官，不能官商勾结，官商勾结一定腐败！搞企业的不能去当官，搞企业有搞企业的性格，当官的有当官的性格，不 一样的。柳传志先生在接受采访时说，企业家群体在政治面前比较软弱，我完全认可。企业家有提意见的权利，听不听，要由当官的决定。现在大家的期望值不能太高，期望值太高，社会又不安定了。

——万向集团董事局主席鲁冠球