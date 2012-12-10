【锐语录】马云：“阿里系”是80、90后创造起来

阿里巴巴集团主席、CEO马云
作为这个世纪一个从商的人，我特别感到骄傲的是碰到互联网，碰到一个商业变革的时代，一个社会变革的时代，碰到了2012年的12月21号，你处在这个变 革时代，永远看到的是乐观，永远看到的是希望。所以，今天我来这儿，双十一也好，一万亿也好，双十一我整个的时间没花超过半个小时，这半个小时后面几个小 时陪着刘永好，沈国军他们去参观，因为这是80、90后的人创造起来的，这是一个时代的象征，他们一定会取代我们，谁也阻碍不了。很难做到新旧模式的共同存在，我们必须改变这种时代，新的模式。所以，今天来，我是替所有的快递员，替所有的小卖家们领这个奖，这不是给马云的奖，是给所有的80、90后，有一天他们会告诉你们他们做了什么，他们付出的决不比在座的任何一位以前作出贡献的人差，他们每天都非常辛苦。
——阿里巴巴集团主席、CEO马云在2012（第十一届）中国企业领袖年会颁奖典礼上，获得了2012年中国“最具影响力的25位企业领袖”时感言。
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