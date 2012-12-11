【锐语录】任志强：月入5000如何买房？

华远股份有限公司董事长任志强

那天有一个人问我说每个月5000块的工资怎么买房子？我说你可以买4000平米的房子，他说北京没有，我说对，你买股票是在深圳和上海股票买，是在北京买吗？什么叫投资，你在别的城市买的房子涨了卖了，也叫投资。非想都在北京买，我们要看看是不是能在北京的燕郊或者通县买房子呢？我不觉得是限制投资了，要增加我们民众的财产性收入，都扔到股票里输的一塌糊涂，就剩买房子的人还赚着一点钱。所以要承认事实，要承认这个事实就别问我该什么时候买房子，哪个城市 都可以买房子。