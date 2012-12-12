【锐语录】冯仑：政府不要“乱摸”企业家

万通控股董事长冯仑

中国未来怎么办？最近30年我们看到了“十八大”之后我们的新的领导集体，有两件事情上给我们一个非常准确的信号。第一就是要界定清楚政府和企业 的边界，政府和市场的边界，要管住政府那支闲不住的手，不要在企业家的怀里乱摸，这是“十八大”给我们的信号。第二件事情，我们新的领导集体给我们的信号 就是要依法治国，在社会的转型时期，最终的目标要界定清楚社会、政府和企业的关系，一切都是要循着宪政和法制的渠道规范和完成中国社会的转型，为未来的中华民族复兴奠定一个持久的法制的基础和宪政的基础。