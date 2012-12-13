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【锐语录】马云：店小二 快递员们正在改变中国经济

2012-12-13 10:54 来源：中国企业家网 评论(2)T|T

阿里巴巴董事会主席兼CEO 马云

中国成功的未来的主导中国经济的，不是马云，不是王健林，而是今天没有听见，没有见到 过，甚至没有听说过，很多人可能看不见、看不起、跟不上、看不懂的年轻人，他们将取代我们，他们将成为中国经济的未来。因为他们今天正在用互联网的思想和互联网技术在改变今天的商业环境。 而今天真正创造一万亿的不是马云，创造一万亿的是今天可能不会回头的店小二，小年轻人，90后、80后，我们在街上不会点头的快递人员，他们正在改变今天的中国经济，而只有他们才是未来经济的希望。所以我不是取代你，而是帮助他们取代你。

——阿里巴巴董事会主席兼CEO 马云在2012CCTV中国经济年度人物评选颁奖盛典上如是说。

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