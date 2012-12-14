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【锐语录】刘晓光：“中国梦”的三个层次

2012-12-14 17:41 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

首都创业集团董事长刘晓光（图片来源：中国企业家网）

“中国梦”我觉得三个层次。一个就是大的民族复兴；一个是具体的经济指标的内容，比如房子、车子；还有一套软的东西，就是价值观。这三位一体的东西构成中国梦。不能光说民族复兴，那也不行。当年美国梦就是每个家庭有独立的房子，有两辆汽车，每一天在锅里头炖了一只火鸡。日本的梦我看了也很具体，新加坡的更具体，叫一二三四五，一个老婆，两个房子，三个孩子，四个轮子，五位数字，这是他的梦。我们现在恐怕也应该有一套梦。

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