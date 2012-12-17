【观点】刘永好：公务员吃香不是社会发展正能量

刘永好（图片来源：中国企业家网）

大家愿意去做公务员，为什么呢？有人说公务员工资多，不是的，现在公务员普遍比普通的国有企业或者民营企业，外资企业收入要低。有人说公务员工作轻松一些，有可能会轻松一些，但是其他的企业也不见得就比公务员累多少。

为什么大家在工资并不高，又不见得特别特别轻松的情况下，那么多人愿意走独木桥呢？ 可见社会上形成社会的基础共识，当公务员值得。怎么值得呢？刚才讲了相对比较轻松；第二是虽然现在工资并不高，但是今后有望会比较高；第三，当公务员有保 证，不会破产，不会被裁掉；第四，很多公务员有上升的趋势和通道，有可能当官，当小官、中官，甚至是大官，当官以后就有可能有权，有了权以后就有各种各样的实惠，这一点实际上大家都看得很明白，这是核心。

我们改革，这是改革的正向需求吗？我觉得这不见得是正能量。