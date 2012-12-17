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【锐语录】俞敏洪：成功是被妻子吼出来的

2012-12-17 11:05 作者：俞敏洪来源：中国企业家网 评论(2)T|T

 

新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪

 

看到朋友都出国了，我依然没有生出太多羡慕。突然有一天我听到一声大吼：如果你不走出国门，就永远别进家门！我一哆嗦后立刻明白我的命运将从此改变。我发现，一个女人结婚后最大的能力是自己不再进步，却能把一个男人弄得很进步或很失败。

                                   ——新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪

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