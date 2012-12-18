【锐语录】蒋锡培：优秀企业家的十个特质

远东控股集团有限公司党委书记、董事局主席 蒋锡培

优秀企业家的十个特质：一、崇高的理想和强烈的使命感。二、自信、乐观、激情等正能量。三、信守承诺，靠得住。四、合作共赢，资源整合。五、勇于创新， 勇于变革。六、敢于冒险，但不冒进。七、终身学习，开放包容。八、未雨绸缪，忧患意识。九、讲责任，敢担当。十、眼光独到、决策果断。