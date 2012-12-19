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【锐语录】任志强：人生的"五靠"

2012-12-19 10:43 来源：中国企业家网 评论(1)T|T

知名地产商任志强

人生五靠：

（1）命运不是靠时间，而是靠勤奋。

（2）时间不是靠虚度，而是靠使用。

（3）感情不是靠缘分，而是靠珍惜。

（4）金钱不是靠使用，而是靠投资。

（5）事业不是靠满足，而是靠踏实。

                                      ——知名地产商任志强

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