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【锐语录】冯仑：把房地产变成微软一样的生意

2012-12-20 10:03 作者：冯仑来源：中国企业家网 评论(1)T|T

万通控股董事长 冯仑

作为房地产企业，我们逐步在创造有价值的空间上下工夫，逐步让钱对我们表示敬意。我们用创新的方法去获得权利，比如说立体城市。我们做这个标 底的同时也带来整个房地产行业竞争能力、土地策略等一系列变化，最终会改变行业规则，把房地产变成微软一样的生意，创造无限大的价值。

                                    ——万通控股董事长 冯仑

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