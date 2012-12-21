【锐语录】宁高宁：不等待 不抱怨 去创造

中粮集团股份有限公司董事长宁高宁

中国企业应该真正的去回归企业属性，回归企业本质，用企业的力量、用企业的创造、企业的创新、企业的引领，来探索自然的能力，创造企业、创造环境，来引领这个社会，而不是等待和抱怨这个社会，这才是企业的责任。中国的企业再往前走不应该是简单的抱怨环境，不应该简单的去特别是经营上简单的重复过去投资，搞过去的规模，占用过去的资源。

——中粮集团股份有限公司董事长宁高宁在2012(第十一届)中国企业领袖年会闭幕论坛发表演讲时如是说。