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【锐语录】蒋锡培：公司不能不珍惜的十种员工

2012-12-24 10:20 来源：中国企业家网 评论(5)T|T

远东控股集团董事局主席蒋锡培

1、德才兼备。2、团队合作精神。3、愿意接受新事物。4、忠于公司。5、追求高效率的工作方式。6、主动做事，乐于助人。 7、敬业精神，高度的责任感。8、较高的执行力。9、勤奋踏实，关注细节，能够把事情做到极致。10、时刻维护公司声誉，并注重自身修炼，勇于挑战自我。

                                  ——远东控股集团董事局主席蒋锡培

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