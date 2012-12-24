【锐语录】周鸿祎：简化行政审批手续降低创业门槛

奇虎360董事长周鸿祎

我希望各个行业里的企业家和意见领袖都来呼吁，简化行政审批手续，降低创业的门槛。创业的风险很高，把身家都搭进去了，每一分钱都算计着花，而且市场变化快，时间不等人。创业公司要死也得死在市场竞争上，不能死在排队审批上。

——奇虎360董事长周鸿祎在微博如是说