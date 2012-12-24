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【锐语录】周鸿祎：简化行政审批手续降低创业门槛

2012-12-24 11:18 作者：周鸿祎来源：中国企业家网 评论(2)T|T

奇虎360董事长周鸿祎

我希望各个行业里的企业家和意见领袖都来呼吁，简化行政审批手续，降低创业的门槛。创业的风险很高，把身家都搭进去了，每一分钱都算计着花，而且市场变化快，时间不等人。创业公司要死也得死在市场竞争上，不能死在排队审批上。

                                  ——奇虎360董事长周鸿祎在微博如是说

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