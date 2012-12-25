【锐语录】徐小平：所有创业者必须学会一个字：“卖”

新东方创始人之一、真格基金创始人徐小平(配图：中国企业家网)

一理工男团队做了很好的产品，想融一笔钱去做营销，我闻之大怒，告诉他们错在哪里：

1，做产品同时心里就应想着用户（买方），而绝不能做完产品再去找用户；

2，公司的命根子就是销售。如果创始人不能销售，公司很难持久稳定，所以所有创业者必须学会一个字：“卖"，否则就不要创业。

——摘自徐小平微博