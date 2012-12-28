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陈九霖：日后垒铜墙，欢迎大家推

2012-12-28 14:23 作者：陈久霖来源：腾讯科技 评论(0)T|T

很多人总认为我是冒险家，认为当年中国航油那个事情是我个人投机造成的。其实，他们不太了解真相！

 每次遇到工作上困难也好，人生的困难也好，生活上的困难也好，我会联想到我的父母如何去克服困难的。

墙倒众人推，既倒不怕推。日后垒铜墙，欢迎大家推。

                      ——前中国航油（新加坡）股份有限公司执行董事兼总裁陈久霖

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