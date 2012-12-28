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张近东：企业风险跟赌不赌没有关系

2012-12-28 14:25 作者：张近东来源：中国企业家网 评论(1)T|T

 

零售，是一场没有终点的马拉松。苏宁进一步提高服务能力，毛利率将会有增长空间，而这又回到零售行业转型的命题。任何企业都不能说没有风险，跟赌不赌无关。看似偶然，其实是早就决定好的；包括转型和融资，这些都是苏宁的长远投资。

                                               ——苏宁电器股份有限公司董事长张近东

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