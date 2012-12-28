张近东：企业风险跟赌不赌没有关系

零售，是一场没有终点的马拉松。苏宁进一步提高服务能力，毛利率将会有增长空间，而这又回到零售行业转型的命题。任何企业都不能说没有风险，跟赌不赌无关。看似偶然，其实是早就决定好的；包括转型和融资，这些都是苏宁的长远投资。

——苏宁电器股份有限公司董事长张近东