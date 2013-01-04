【锐语录】史玉柱：教你如何买股票

巨人网络董事长兼CEO史玉柱

其实买股票没那么复杂。认真研究：1.该公司未来盈利能否持续理想成长？2.眼前股价被低估没？只要同时满足这两条就买入，买完，该干嘛就干嘛去。看不懂的行业，我不买；15倍以上市盈率的，我不买。

——巨人网络董事长兼CEO史玉柱在微博如是说