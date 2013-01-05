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【锐语录】周鸿祎：天使投资人不要越俎代庖

2013-01-05 13:51 作者：周鸿祎来源：中国企业家网 评论(0)T|T

奇虎360董事长周鸿祎

对于天使投资人，一个游戏规则是不要越俎代庖。你可以为创业者提建议，但不要替创业者做决策。投资人得清醒地意识到自己是辅助角色，这个企业不是自己的。

                     ——奇虎360董事长周鸿祎在微博如是说。

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