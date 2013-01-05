【锐语录】周鸿祎：天使投资人不要越俎代庖

奇虎360董事长周鸿祎

对于天使投资人，一个游戏规则是不要越俎代庖。你可以为创业者提建议，但不要替创业者做决策。投资人得清醒地意识到自己是辅助角色，这个企业不是自己的。

——奇虎360董事长周鸿祎在微博如是说。