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【锐语录】潘石屹：心为根本 道由心悟

2013-01-05 16:11 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

潘石屹（资料图）

人生诱惑纷纷，有智就不惑。人生挫辱多多，有量就不辱。人生懈怠常常，有志就不怠。人生辛苦连连，有识就不苦。智破惑，量容辱，志胜怠，识透苦，心为根本，道由心悟。

——SOHO中国董事长潘石屹

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