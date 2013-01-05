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【锐语录】冯仑：死亡是人生的导师

2013-01-05 16:21 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

冯仑（图片来源：中国企业家网）

站在终点回望通向终点的道路，会有很多的感悟。如果能将死亡视为我们人生旅途中的同伴或导师，他会提醒我们，不要现在该做的事情拖延到明天，帮助我们每天做得更好，而且充实。

——万通控股董事长冯仑

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