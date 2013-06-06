性感女主播盘点 39岁董卿素颜秀好身材/图

性感女主播盘点 39岁董卿素颜秀好身材
董卿日前出席某活动，紧身裙尽显好身材。
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性感女主播盘点 39岁董卿素颜秀好身材
董卿。
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性感女主播盘点 39岁董卿素颜秀好身材
小S的身材保持的真是令很多女生都羡慕，生了三个小孩的辣妈在保养身材这方面可是下了很大的功夫。
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女主播侯佩岑一向以气质、甜美示人，身材保持的也是相当的好，最值得一提的是她私下的穿着品味是很值得学习。
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女主播侯佩岑一向以气质、甜美示人，身材保持的也是相当的好，最值得一提的是她私下的穿着品味是很值得学习。
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吴佩慈主持功力一般，标准的九头身美女，身材火辣是她的必杀技之一，对于身材的保养她可是费了不少功夫。
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柳岩靠着甜美的长相，和火热的身材在主持圈迅速上位。
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吴楠。
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吴楠。
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吴楠。
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周涛。
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周涛。
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董卿。
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杨澜是主播界公认的才女，高学历，丰富的主持经验，端庄稳重的气质让很多人都非常欣赏。
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