“烟王”褚时健所产冰糖橙取道电商入京

“烟王”褚时健种植的冰糖橙将通过电子商务模式进军北京市场。本次进京的冰糖橙预计于11月5日开始在食品电商网站本来生活网销售，首批全部为特优级，总共4000箱。该网站于今年10月得到褚时健的授权，获得了2012年“褚橙”北京市场独家在线销售权。

橙子首次“触电”

“褚橙”的注册商标本来叫做“云冠”牌冰糖橙，人们知道是褚时健种的，便以“褚橙”称呼，品牌名反而被淡化了。

上个世纪80年代，褚时健任红塔集团董事长，被公认为“中国烟王”。从2002年起，褚时健在云南哀牢山戛洒镇上承包了两个相邻的山头，一个2400亩的冰糖橙园，这是当地最大的农场。目前，35万株冰糖橙年产量大约9000吨，年利润3000万元。

按照往年来看，“褚橙”12、13元一公斤的出厂价，比昆明市面上10元四公斤的普通橙子高出数倍，可是不出云南省就卖完了。这几年，云南市面上其他大小品牌的橙子，销售都会避开“褚橙”上市的风头。“褚橙”主要供应云南省内，省外市场少有涉及，更没有正式进军过北京市场。本次与电子商务模式合作也还是首次。

以Dole为目标

冰糖橙品种本身出自湖南，但云南光照时间长，昼夜温差大，更适合橙子生长。褚时健经过研究，解决了水源、天然积肥、阳光分布等问题，将冰糖橙进行改良。

同时，褚时健也在探索一种新型农业模式。首先，在种植的源头摒弃了传统农业的松散管理，“褚橙”的生产管理更多是企业化的统一标准。其次，建立起了自身的销售渠道，采取不进驻沃尔玛、家乐福等大型超市的策略，维持着独立的价格体系。

除了一开始被承包下的2400亩，在丽江、漠沙镇还分别有1500亩、800亩冰糖橙园等待开垦。“在未来，发展目标是中国版的Dole（都乐）。”褚时健说。Dole是一家跨国食品公司，经营新鲜蔬果，其水果在总部美国被公认为品质最佳。

人物

曾经的“烟草大王”

褚时健 红塔集团原董事长，曾经是中国有名的“烟草大王”。一手将红塔集团（前身玉溪卷烟厂）建成大型烟草企业，后因贪污被捕。2002年，褚时健和老伴在云南深山开始冰糖橙种植。

褚时健的经历在当时引发了关于企业家激励机制与监督体制的讨论，是中国最有争议性的财经人物之一。