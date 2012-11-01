江南Style能让YouTube赚钱？

服务器运行成本估计为296,360美元。

广告收入估计为348,285美元。

不出所料，YouTube将在今年实现盈利！

计算方法：

播放《江南Style》让YouTube花了多少钱？这个无关痛痒的问题计算起来非常复杂，涉及至少400个变量。

你没听错。我怀疑，即使是谷歌自己也无法针对单个视频准确地回答这种问题，更别说无法获得谷歌能源审计和统计数据的其他人了。谷歌分布在世界上数个地方的服务器有很多种（做多种用途，如推荐、负载平衡、针对不同设备的流媒体、搜索查询、页面服务器、缓冲等等）。由于清晰度、设备种类、消费者带宽和硬件能力的不同，适用于各种消费电子设备的文件类型和格式也千差万别。

基础设施的种类和能源成本被谷歌当作商业机密而受到严格保护，因为他们的竞争优势就在于此。谷歌、Facebook和亚马逊之间的网络设备购买/采购/运营之战是个趣味盎然的故事，并且正在塑造这些公司的能源需求，但公众对此知之甚少，这意味着我们无法得到准确的数字，除非谷歌内部人士进行大量调查，并把相关信息公之于众。

这一切都做到之后，我才能得出准确的计算结果。假如成本和利润率与亚马逊的CloudFront云服务相似，那么我们有可能得出近似值。

存储/文件：

正如我在上文中指出的那样，需要对至少80个不同的文件进行编码和储存，才能产生时长约为4分15秒的《江南Style》视频（包括视频信息）。其分辨率有6种，包括低分辨率、普通分辨率、标准分辨率（SD）、qHD高清、高清（HD）和全高清（FHD）；针对三种不同的设备，包括PC、平板和手机；有4种不同的文件类型/视频编解码器组合，包括MP4/H264、WebM/VP8、flv/H264和3GP/MP4V。可以根据浏览器版本和Flash等来选择流媒体的类型和编解码器。

存储和编码成本几乎为零（每GB为0.025美元）。根据带宽大小，存储需求从光纤网络下PC高清版的每分钟90MB到2G网络下移动设备低分辨率版的每分钟不到1MB之间不等。

采用标准压缩率的文件总大小为2.8GB。

在最多30个地区的服务器上采用三倍冗余存储的成本为2.2美元。

视频流量成本：