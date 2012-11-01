江南Style能让YouTube赚钱？

服务器运行成本估计为296,360美元。
广告收入估计为348,285美元。
不出所料，YouTube将在今年实现盈利！
计算方法：
播放《江南Style》让YouTube花了多少钱？这个无关痛痒的问题计算起来非常复杂，涉及至少400个变量。
你没听错。我怀疑，即使是谷歌自己也无法针对单个视频准确地回答这种问题，更别说无法获得谷歌能源审计和统计数据的其他人了。谷歌分布在世界上数个地方的服务器有很多种（做多种用途，如推荐、负载平衡、针对不同设备的流媒体、搜索查询、页面服务器、缓冲等等）。由于清晰度、设备种类、消费者带宽和硬件能力的不同，适用于各种消费电子设备的文件类型和格式也千差万别。
基础设施的种类和能源成本被谷歌当作商业机密而受到严格保护，因为他们的竞争优势就在于此。谷歌、Facebook和亚马逊之间的网络设备购买/采购/运营之战是个趣味盎然的故事，并且正在塑造这些公司的能源需求，但公众对此知之甚少，这意味着我们无法得到准确的数字，除非谷歌内部人士进行大量调查，并把相关信息公之于众。
这一切都做到之后，我才能得出准确的计算结果。假如成本和利润率与亚马逊的CloudFront云服务相似，那么我们有可能得出近似值。
存储/文件：
正如我在上文中指出的那样，需要对至少80个不同的文件进行编码和储存，才能产生时长约为4分15秒的《江南Style》视频（包括视频信息）。其分辨率有6种，包括低分辨率、普通分辨率、标准分辨率（SD）、qHD高清、高清（HD）和全高清（FHD）；针对三种不同的设备，包括PC、平板和手机；有4种不同的文件类型/视频编解码器组合，包括MP4/H264、WebM/VP8、flv/H264和3GP/MP4V。可以根据浏览器版本和Flash等来选择流媒体的类型和编解码器。
存储和编码成本几乎为零（每GB为0.025美元）。根据带宽大小，存储需求从光纤网络下PC高清版的每分钟90MB到2G网络下移动设备低分辨率版的每分钟不到1MB之间不等。
采用标准压缩率的文件总大小为2.8GB。
在最多30个地区的服务器上采用三倍冗余存储的成本为2.2美元。
视频流量成本：
这些编码文件已经被播放了5.3亿次。播放视频时的分辨率根据带宽和用户选择而有所不同，然后再按照选定的分辨率进行观看。视频流量成本约为每GB 0.01美元。
根据移动设备与桌面设备的比例，YouTube页面浏览量的约8%至10%来自于移动设备。根据带宽和3G市场渗透率，63%的用户观看高清视频，其他用户则较为不幸，观看的是不那么清晰的、采取多种不同格式的视频。因此，按照以上数据：
采用高分辨率播放了3.339亿次
采用低分辨率播放了1.961亿次
按每次80MB计算，采用高分辨率播放所消耗的带宽为24PB
按每次12MB计算，采用低分辨率播放所消耗的带宽为2.19PB
按每PB花费10,485美元计算，高分辨率播放成本为251,658.24美元
按每PB花费10,485美元计算，低分辨率播放成本为22,963.81美元
服务器成本：
服务器成本包括服务器托管成本和页面载入成本。这个数字很难计算，因为这涉及到另外的30个未知变量。如果是静态页面，那么一个标准的YouTube视频页面大约为580KB，其中不包括图片。如果算上作为页面一部分而下载的缩略图和其他静态资源，那么还要增加900KB。页面载入成本约为每GB 0.03美元，用户登录管理和推荐等很多其他变量涉及到后端服务，因此就每GB而言，服务器成本要高于视频流量成本。
页面载入流量为724,609.37GB
服务器成本为21,738.28美元
广告收入：
根据YouTube的收入分配模式可以计算出每次观看带来的收入。比如，Shane Dawson TV拥有672,756,760次视频观看量，收入约为31.5万美元。以此计算，每1,000次观看量的平均收入为0.46美元。假设提成和其应用程序一样为30%，那么内容提供者获得243,800美元，YouTube获得104,485美元。为简便起见，若以100%提成计算，谷歌的广告收入将增加348,285美元。
免责声明：
我和谷歌没有任何关系，本文只是估算，并非真正的计算结果。请注意文中使用“机密”、“大约”和“假设”等词语的次数。每个假设的误差幅度约为30%，而我在本文中作出了很多假设。请不要完全相信本文内容。
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