小米元老林斌：米2比iPhone5更清晰

从很多方面来看，小米公司(Xiaomi)的联合创始人林斌都是Dive Into Mobile大会最理想的演讲嘉宾。在智能手机全球普及这一具有变革意义的过程中，小米是最有意思的企业之一。不过，小米公司的迅速崛起在中国以外还鲜为人知。

小米手机

小米公司成立距今只有两年半的时间，但是已经销售了超过500万部手机，拥有员工1,700人。通过制造高端手机，并以远低于人们预期的价格直接向消费者销售这些手机，小米在中国本土手机市场异军突起。

小米最近发布了第二代主打机型，即小米手机2，或Mi-2。第一批出售的5万部小米手机2在2分51秒的时间里售罄。

尽管没有公司愿意让自己的手机被称作“我也是”（小米手机2的英文谐音），但新的小米手机与苹果的iPhone 5确有很多相似之处，如手机的尺寸和形状，小米改进版的安卓(Android) Jelly Bean OS操作系统中应用程序图标在屏幕上的排列方式，以及内置摄像头应用程序的外观和风格。

不过，林斌迅速拿出了他的iPhone 5，向我们展示尺寸稍大的小米手机2显示屏更加清晰，其分辨率高达1280×720，显示精度PPI（每平方英寸像素数目）达到了342。

林斌坐在酒店的红色沙发上（他没有坐在D大会标志性的红椅子上，因为我们为避开飓风“桑迪”而撤离到酒店），向我们讲述了其公司有关小米手机2的计划，以及长期策略。

我们周一谈话的时候，正值小米公司举行盛大的新品发售前夕，但林斌似乎毫无压力。这是因为小米手机只在网上发售，而且一般在几分钟的时间里就会售罄。小米的粉丝像关注一只摇滚乐队一样关注着小米公司的新品。事实上，就在上个星期，小米公司仅用4分15秒的时间就售出了30万部小米手机1s。而每个人都知道这部型号较早的手机还有一个星期就要被新品取代。

小米手机与iPhone对比

小米在新品发布当天发售了5万部小米手机2。小米说，下一轮25万部手机将于11月中旬发售。

迄今为止，小米已经销售了350万部小米手机1和180万部小米手机1s。这个数字在中国智能手机市场上的占比远不到10%。预计中国今年将销售出2亿部智能手机。

小米手机2基本款的价格是230美元。林斌说，这和这部手机的制作成本相差无几，但是公司对低利润率并不介意，因为公司追求的是一种类似于亚马逊(Amazon)Kindle Fire的策略。

小米在零售方面没有任何支出，也几乎没有市场营销上的支出。公司与粉丝们在微博和论坛上互动，获得客户对产品的反馈，有时公司会采纳反馈中的意见。

小米自己制作硬件和改良的安卓软件。小米预计，未来的营收将来自于电子商务。

林斌说，随着智能手机的普及，电子商务随物流和支付系统一道变得越来越成熟。只要有更多的人使用软件，利润自然会随之而来。

电子商务是小米公司联合创始人雷军的强项。雷军创办了卓越网(Joyo.com)，也就是现在的亚马逊中国(Amazon.cn)。同时，林斌是软件方面的专家。此前，他作为谷歌(微博)的工程总监领导了安卓系统在中国的开发。小米公司创始团队的七人中，还有前摩托罗拉(Motorola)的硬件专家和前微软公司(Microsoft)的开发总监。

使用这种软硬件共同开发策略的一个著名先例是苹果公司(Apple Inc.)。不过林斌指出，小米还没到自主设计芯片的时候。

至于小米下一步将采取何种行动，林斌说，公司正在努力向海外扩张，台湾和香港是可能性最大的目标，因为他们与中国内地更相近。林斌还证实了小米正在制造机顶盒的传闻，他说这种个人数字设备可能是一种自然的延伸。

但是林斌说，目前来看，小米的策略的确相当简单。他说，我们的战略是打造高端手机。这是我们所擅长的。