《中国企业家》杂志第21期目录

【封面报道】等待未来

十四大召开第二年，全国政协委员名单中首次出现了23位民营企业家，这是企业家阶层在中国获得政治认同的关键一步。二十年风流云散，他们身上又寄托着怎样的预言？

EDITORIAL

【写在卷首】重塑商业安全边界

传统的商业安全边界变得模糊了，善于突破者正试图在“侵略”中重塑边界

OBSERVER

【观察家】财富与文艺复兴

如果社会没有做好让财富汇流到艺术之海的准备，数百年后，我们这个时代只会被评价为“娱乐至死”

OPINION

【意见】经济学将东移

从斯密到1930年，经济学在英国，1930年至今，经济学在美国，今后经济学将向中国转移

PROFILE 主角

【红人】韩寒投资韩寒

韩寒多了一个互联网公司CEO的头衔，他说，自己在商业上还没亏过。你会投资韩寒吗？

FRONTLINE 一线

【汽车】华晨赌“马”

宝马能否帮助复杂且孱弱的华晨赌赢决胜一局

[国际]美式玻璃墙

来自中国的商人开始挑战美国支柱产业，尽管雄心重重撞在玻璃墙上，但他们却不会就此退缩

SPECIAL APPROACH

【特别策划】推着莫言走

谁在深度打造莫言？谁最早认识到了他的商业价值？

INNOVATION 创酷

[策划]经济酒店出走

为了逃离刺刀见红的市场，汉庭、如家等开始走出“经济型”的概念，然而脱离一个“红海”后，它们面临的可能是另一个更残酷的红海

[酷模式]神曲封神术

长得也不帅，唱得不算坏；不是偶像派，也非实力派。一首韩语歌横扫全球，中国神曲却难以复制它的商业模式

[趣商业]

“天然水果盒”等一组

[锐科技]

“白纸黑字也能清除”等一组

LIFE 生活

【公益】社交圈公益

当GONGO（由政府组织的非政府组织）信任度降低时，基于社交圈的公益却迅猛发展

[修炼]CEO的演讲

企业家最重要的工作是与人沟通，但不经训练，他的演讲却可能是不知所云

[书斋]

“基辛格和中国”等一组

[传承]

夫妻传承之痛

[如是观]

经济下滑是礼物

[镜像]

诚品，不是一家书店

[不散场]

娄烨：人人的浮城

[幕后]

“莫言的世界”等一组

INFOS 资讯

“爱恨光伏”等一组

COLUMN 专栏

“巴西与中国对视”等一组