《中国企业家》杂志第21期目录

【封面报道】等待未来
十四大召开第二年，全国政协委员名单中首次出现了23位民营企业家，这是企业家阶层在中国获得政治认同的关键一步。二十年风流云散，他们身上又寄托着怎样的预言？
EDITORIAL
【写在卷首】重塑商业安全边界
传统的商业安全边界变得模糊了，善于突破者正试图在“侵略”中重塑边界
OBSERVER
【观察家】财富与文艺复兴
如果社会没有做好让财富汇流到艺术之海的准备，数百年后，我们这个时代只会被评价为“娱乐至死”
OPINION
【意见】经济学将东移
从斯密到1930年，经济学在英国，1930年至今，经济学在美国，今后经济学将向中国转移
PROFILE 主角
【红人】韩寒投资韩寒
韩寒多了一个互联网公司CEO的头衔，他说，自己在商业上还没亏过。你会投资韩寒吗？
FRONTLINE 一线
【汽车】华晨赌“马”
宝马能否帮助复杂且孱弱的华晨赌赢决胜一局
[国际]美式玻璃墙
来自中国的商人开始挑战美国支柱产业，尽管雄心重重撞在玻璃墙上，但他们却不会就此退缩
SPECIAL APPROACH
【特别策划】推着莫言走
谁在深度打造莫言？谁最早认识到了他的商业价值？
INNOVATION 创酷
[策划]经济酒店出走
为了逃离刺刀见红的市场，汉庭、如家等开始走出“经济型”的概念，然而脱离一个“红海”后，它们面临的可能是另一个更残酷的红海
[酷模式]神曲封神术
长得也不帅，唱得不算坏；不是偶像派，也非实力派。一首韩语歌横扫全球，中国神曲却难以复制它的商业模式
[趣商业]
“天然水果盒”等一组
[锐科技]
“白纸黑字也能清除”等一组
LIFE 生活
【公益】社交圈公益
当GONGO（由政府组织的非政府组织）信任度降低时，基于社交圈的公益却迅猛发展
[修炼]CEO的演讲
企业家最重要的工作是与人沟通，但不经训练，他的演讲却可能是不知所云
[书斋]
“基辛格和中国”等一组
[传承]
夫妻传承之痛
[如是观]
经济下滑是礼物
[镜像]
诚品，不是一家书店
[不散场]
娄烨：人人的浮城
[幕后]
“莫言的世界”等一组
INFOS 资讯
“爱恨光伏”等一组
COLUMN 专栏
“巴西与中国对视”等一组
注：本文详见2012年第21期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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