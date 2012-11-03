【生活】CEO的演讲

企业家最重要的工作是与人沟通，但不经训练，他的演讲却可能是不知所云
文 | 本刊记者 赵芃 编辑 | 萧三匝 摄影 | 李奘猷
张居琨创业不久，运营着一家管理咨询公司。他现在每周至少要面对一二百人演讲一次，偶尔场面也能大到七八百人。他曾经以为，声音洪亮就能引起听众的兴趣，也显得自己很自信。但他想错了，事实上，他的演讲就像他的板寸一样，给人留下的印象过于强硬。
他开始反思，观察其他人的演讲，看相关书籍，但都不解决问题。这时他遇到了李婧，并决定跟李婧学学怎么演讲。
荷兰软技能及领导力培训公司思腾在2007年进入中国，并将演讲技能作为软技能培训中的一部分引入这个国家。李婧是这家公司中国区首席演讲教练。当年她在英国读完计算机硕士学位后，自思IT业并不合适自己，喜欢与人沟通的她，转型成了职业讲师。同国外知名演讲教练一样，她接受过专业的演讲培训，并获得过不少演讲比赛奖项。
思腾中国培训室采光良好，墙壁被刷成了明快的浅绿色，壁上挂着两块移动白板，室内没有固定的桌椅板凳，浸透着自由、活跃和开放的理念，这让张居琨感觉很好。
张居琨对培训效果没有提具体要求。李婧正对着他坐了下来，看着他，张居琨无意识地歪着头，也看着李婧，那意思是，看看你到底要讲什么。
李婧的第一个问题还是问张：“你希望达到什么效果？”
“希望别人听完演讲能记住我，觉得我是个智慧型的人，亲切，让别人感觉到关注和关心。”张居琨坐直了身子。
明晰目标是每个客户开始接受辅导的第一步。之后，客户要做一个事先准备好的三分钟讲话。张把演讲环境设定为一次企业家论坛，面对几十位陌生的企业家，他要介绍自己和公司—这是他经常要面对的状况。
“我叫我们公司是我们做谢谢大家！”讲话结束，没有大差错，可李婧连他的名字都没记清，更别提公司的业务。他把说话仅仅当成任务了，能指望在听众这里留下什么深刻的印象呢？
但张居琨在李婧的学员中还算是中等水平。他敢讲，不抵触，但他只是为了讲而讲，没有真正的和观众建立交互关系，这是很多人在演讲时普遍存在的问题，尤其在技术人员中更是如此。张的优点是自己准备好了要提高，所以进步会很快。在对张居琨的表现充分肯定后，李婧请他说出自己的优点和可以改进的地方。如果时间充裕，她还会给他回放上一段演讲的录像，让他从第三人的角度审视自己。
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