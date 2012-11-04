黄鸣与日出东方的“连环斗”：或欲挽回失地借势IPO

围绕着40亿补贴蛋糕的节能惠民工程，整个10月份，日出东方（603366.SH）和皇明太阳能股份有限公司（下称皇明太阳能）针对是否“骗补”一事各持一词，并愈有升级迹象。

“请注意，我用的是烂象。”10月30日，皇明太阳能董事长黄鸣在记者招待会上如此大声提醒与会者。他表示，节能惠民工程只是一个引爆点，产品质量检测已经让人不敢想象，江苏质检院出具的报告“不是瑕疵，而是造假”，并建议取消日出东方补贴资格。

江苏质检院是隶属于江苏省质量技术监督局的全额拨款公益性事业单位，是从事产品质量监督检验的省级综合性检验机构，并有经国家质检总局授权成立的多个国家级产品检测中心。

国家质检总局新闻发言人李元平对此表示，已经关注到黄鸣对江苏省质检院出具的太阳能热水器检测报告的质疑，质检总局已责成江苏省质监局按照有关规定认真调查太阳能“骗补门”事件。

在沉默近半个月之后，日出东方董事长徐新建则愤怒指责，黄鸣此举是想“搞烂整个行业”。

黄鸣争议“骗补”一事背后，并非光是争取“节能惠民工程补贴”那么简单。市场地位下滑、房地产投资不景气、IPO连番失利，旧伤新痛使黄鸣抓住日出东方不依不饶。另外，在黄鸣心中，还有着一个更大的计划从未向外界透露过。

失意皇明

作为太阳能热水器的前销量冠军，2008年之前，皇明太阳能是该行业的第一品牌及市场占有率第一。

2008年，日出东方突然超越皇明，在国内太阳能热水器市场中占有率第一，并一直保持至今。这得益于当年开始启动的家电下乡工程。

2008年12月31日，家电下乡的名单中添入了太阳能热水器，这一下点燃了中国太阳能热水器行业爆发的引信。2009年，全行业总产值突破500亿元大关，从业企业超过5000家，较之2002年700多家、80亿元的产值已有超过600%的成长。

日出东方无疑是其中最大的受益者。日出东方旗下拥有“太阳雨”、“四季沐歌”两个品牌。华泰证券的数据显示，“太阳雨”品牌目前市场占有率排在第一位，市占率约4.5%，“四季沐歌”品牌市占率不到4%。

四季沐歌的营销副总朱传军告诉记者：“皇明产品定位偏高，所以家电下乡的机遇没有抓住。”

财政部的太阳能家电下乡产品招标公示显示，皇明中标的30个品种仅有三款价格在2500元以下，最高一款的价格达到了3998元，接近4000元的规定上限。而太阳雨、四季沐歌、桑普等太阳能热水器品牌均有多款价格在2000元以下的品种。

价格对于农村消费者选择商品的影响不言而喻，因此皇明在家电下乡政策之下并未获得太多收益。皇明的代理商们面对这样的窘境，也不是没想过办法。陕西曾发生代理商将免费提供的配件向下游收费销售的事情。结果可想而知，皇明被打了一个“坑农害农”的烙印，取消了2010年在陕西的补贴资格。

未能抓住家电下乡机遇的皇明，在其财报上也有所体现。皇明集团旗下拟上市公司皇明控股合并报表的净利润显示，2008年至2011年9月，皇明的净利润从1.97亿元、1.09亿元、0.75亿元，一直滑落到0.28亿元。

在过去的五年中，在热水器之外，皇明将另一项主业放在房地产上。然而财报显示，2011年1月至9月，皇明控股的主业光热产品、光电产品、温屏玻璃收入占比达到90%以上，而旗下3家核心地产子公司悉数亏损。

目前，皇明控股旗下的地产主打产品——德州蔚来城二期有近一半货量没有售出。黄鸣对此承认，房地产调控对公司影响颇大，“如果可以早两年卖，可以躲过这场调控。”

业务专攻的不同，在业绩上体现得更为明显。2010年，日出东方主营业务收入24.99亿元，净利润1.26亿元；皇明集团收入18.68亿元，净利润只有7495.8万元。以太阳能热水器销量计算，皇明集团当年销售86.83万台，日出东方则超出皇明一倍，卖掉171.76万台。

在资本市场上，已经走下坡路的皇明集团更是连受打击。今年6月29日，证监会“首次公开发行股票申请终止审查”的名单中，皇明太阳能赫然在列。有知情人士指出：“皇明新能源业务盈利能力下滑，房地产业务又受调控限制，可能是IPO失败的主因。”