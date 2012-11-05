李国庆：当当网因流量进驻天猫

昨日，当当网CEO李国庆表示，当当网和图书出版社之间的矛盾已经解决，在13周年庆期间，98%的图书供货商都将参与让利活动。

“我理解出版社不配合”

此前10月底，多家当当网图书供货商向本报记者表示，当当网要求所有供货商必须参加11月9日前后的店庆大促，并承担部分促销费用。

当时，已经有上海世纪出版集团、科学出版社、中央编译出版社、北京青果常成文化发展有限公司等四家出版社因不配合促销活动，遭到当当网下架图书的惩戒。

针对当当网和书商之间的矛盾，李国庆回应称，目前已经说服了那些感到勉强的出版社，共有98%的图书供货商参加促销，接近他本人预期的100%。而去年当当网周年庆上，参与促销的书商比例大概在80%。

李国庆昨日对新京报记者表示，他对不愿意配合让利的出版社表示理解。“像生活类、少儿类、小说这些，打折确实能拉动销售，出版社会感到高兴。”他表示，“专业类书籍不同，打折对销售影响不大，出版社就不情愿。”

当当网曾称有超过2000家供货商，并与其中长期合作的部分图书供货商签订过排他协议。但随着京东商城、苏宁易购进入图书领域，当当网不再一家独大，对书商的约束力也受到威胁。今年年初，李国庆在公开场合透露，图书的毛利率被京东“从25.5%给打到19.5%。”

“当当网图书现在的毛利率仍在19%，网上图书市场份额一点没少，还是盈利品类。”李国庆昨日表示。

不过图书的天花板已经出现，当当网在积极向百货转移，但除了图书品类，其他仍然在亏损。最新财报显示，2012年第一季度当当毛利为14.2%，第二季度为13.1%。

进驻天猫因“流量大”

此前10月30日，当当正式进驻天猫，前者以旗舰店的形式，将其图书、日用百货等于后者的平台进行售卖。对于进驻是否强大了天猫，弱化自身的质疑，李国庆昨日回应称，“只要有好的流量，倒扣流水也比广告费便宜得多。”

李国庆解释称，首先考虑到日用百货、婴童、家纺等都需要天猫的知名度、流量。其次，目前的天猫已经大力度清理整顿过假货和盗版，具备了进驻的条件。

“当当进驻天猫这件事是我提出来的，”李国庆表示，现在在导航网站、搜索方面支出的宣传费用也很多。只要有好的流量，倒扣流水（指按照商家的流水销售额从中收取一定比例的费用）也比广告费便宜得多。

“人家在人流热闹的商业街上搞一个商业地产，我们就是卖商品的，当然要进驻了。再说租金也不贵。”李国庆称。

此前，当当网已经以不同方式与国美电器、QQ网购等进行过品类进驻等合作。李国庆称，电商寒冬已经到来，合作是当当今后的策略，并且从品类上更多向婴童品类、家纺等纵向挖掘。

■ 声音

“电商收购95%是失败的”

对于苏宁易购收购红孩子一事，昨日李国庆表示，收购经常是强弱联合。“比如说卓越亚马逊，（亚马逊收购前销量）能占到我70%，确实有几下子。结果收购后，亚马逊就成了我的50%了。收购以后更糟糕了。收购95%是失败的。收购以后，这些跨国公司不懂中国，不懂中国顾客的需要。（因此）收购经常是不成功的。