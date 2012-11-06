郭晶晶代言身价仍将维持千万元级别

“晶刚恋”即将“拉埋天窗” 巅峰时期多项品牌代言或已到期

“晶刚恋”终于将“拉埋天窗”，郭晶晶与霍启刚二人将于后天登记。不过，与“霍太”身份频繁吸引眼球不同的是，郭晶晶近年来代言的20多个品牌的广告，如今已难见到她的身影。品牌专家指出，郭晶晶在商业代言方面创造的价值目前仍然没有女运动员能够超越，而嫁入霍家后，郭晶晶在商业代言上，可能更多代言奢侈品品牌，而代言费也将保持千万元级别。

多数代言合同或已到期

据记者不完全统计，郭晶晶自2008年以来代言的品牌不少于20个，产品范围甚广，从饮料、快餐到洗衣液、化妆品、卫浴甚至轮胎。郭晶晶俨然成了中国体育界的“代言女皇”。不过，如今在电视广告上已经难觅郭晶晶的芳影。“明星的代言合同一般签两年。”广州某文化传播公司总监成女士指出。而郭晶晶2009年底开始“隐退”，按此推算，“很多品牌代言的单次合同基本都已经到期。”中国品牌研究院首席研究员郑学勤指出。

记者昨日了解到，多家食品企业目前和郭晶晶已经不再有商业合约，这些企业包括了可口可乐、百威和麦当劳，而这些公司都不愿透露当时具体的代言费数目。

2008年，蓝月亮高调签约当时的跳水皇后郭晶晶，但两年之后蓝月亮再高调宣布代言人变更。蓝月亮有关负责人昨日表示，“合同期满我们更换代言人，最主要的因素是因为郭晶晶退役了。”但该负责人也表示，未来不排除再请她代言。

对于不再继续签约的问题，有体育营销人士向本报记者指出，这是因为郭晶晶的角色发生了转变。“不同的角色就有不同的产品，任何人来代言都是根据品牌的需求。”

上述人士说，可以预料，郭晶晶将会出现在慈善和时尚活动里。接近可口可乐的人士也表示，目前一些慈善活动还是会邀请她来。

退役后，专业经纪人团队对郭晶晶的打造更加精心。郑学勤指出，从品牌传播来看，一位明星集中代言不同类型的产品是一把“双刃剑”，一方面可能会摊薄明星效应和代言价值，但另一方面，明星越多代言也可能越红，其代言的商业价值就得到了非常高的发挥。“郭晶晶的情况属于后者，品牌的商业代言价值得到了最大限度发挥。”郑学勤指出。

将来或为霍家商业项目代言

退役后的郭晶晶的商业活动未停止，并且身价还稳中有升。而如今，郭晶晶又将“霍太”加身，其身价也不能同日而语。而前两年，郭晶晶就已经开始与奢侈品牌合作。

“未来三年，郭晶晶可能更多代言奢侈品品牌，但是代言数量会收缩，代言费仍可维持在千万元级别。”郑学勤指出。而对于有传媒公司称，郭晶晶出场费30万元/场，代言费300万元/两年，郑学勤指出这个价位“不太可能”。“郭晶晶团队的策略肯定已经发生了变化。不过，也可能有例外，例如将来‘亲情价’为霍家的商业项目现身。”

猜想：谁会是下一个郭晶晶？

叶诗文

叶诗文尽管比赛成绩出众，但是明显缺乏个性，外形和气质仍无法支撑其获得更高的价值回报。未来几年，叶诗文的广告代言费不会超过2000万元。

李娜

李娜2011年史无前例地获得法网冠军后，短短几个月时间里，就代言了10多个品牌。2011年，李娜以3087万元的收入位列《2011年福布斯中国名人榜》收入榜第43位，2012年更以11550万元收入位列该榜单综合排名第5。

但是，李娜最近两三年内的曝光率达到了极致，而且她比较高龄，可能难再创辉煌。