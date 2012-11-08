奥巴马连任金属大涨 A股黄金板块或长期受益

倍受关注的美国总统大选最终以现任总统奥巴马胜出落幕，在奥巴马获得连任消息的刺激下，金属行情是涨声一片。其中，黄金股表现突出，分析认为，奥巴马的连任成功意味着黄金价格或将继续上扬，因为奥巴马可能会继续维持货币宽松政策，而年底销售旺季的即将到来，也有助于黄金价格的表现，在这样的背景下，黄金股走势值得期待。

奥巴马连任成功 黄金股大涨

倍受关注的美国总统大选最终以现任总统奥巴马胜出落下大幕，而在奥巴马获得连任消息的刺激下，昨天金属行情是涨声一片。截至昨天收盘，怡球资源(601388)、鲁丰股份(002379)2只个股封于涨停，此外，盛屯矿业(600711)等多只个股涨幅在6%以上。

黄金股表现突出，恒邦股份(002237)逆市大涨6.84%、荣华实业(600311)涨3.99%、老凤祥(600612)、山东黄金(600547)涨3.43%、中金黄金涨2.93%、辰州矿业(002155)涨2.59%....。.

昨天收盘后，名为“国泰君安证券福建分公司”微博称，“受黄金有色股大涨提振，沪深午后双双翻红，沪指重返2100点，随后两市再度冲高回落，维持窄幅震荡格局。两市机构资金合计净流出12.07亿。有色仪电仪表银行净流入居前；房地产券商机械净流出居前。国际事件之下，美元大跌，黄金大涨，关注有色、黄金股。”

分析人士认为，奥巴马的连任成功对以美元计价的金属来说，无疑是个好消息；这也意味着黄金价格或将继续上扬，因为奥巴马可能会继续维持货币宽松政策，充沛的流动性历来是推升金属价格的动力。

“流动性持续预期将激活金属属性，应关注货币属性最强的黄金板块。过去一年各国央行增持黄金储备大幅增加，此外，包括亚洲国家在内的储备调整成为常态，这将极大支撑黄金中长期走势。”申银万国一分析师在接受《投资快报》记者采访时指出。

长江证券投顾也看好黄金股的走势，其认为，流动性是影响金价走势的关键因素，在全球纸币超发以及低利率环境下，全球纸币贬值利好金价的长期根基未变，总体来看，黄金价格仍将缓慢上涨。

“从当前环境来看，黄金股存在一定机会。”民生证券广州营业部首席投资顾问赵金伟指出，从全球角度来看，货币宽松是支撑黄金价格的主要要素，目前全球主要经济体都在执行无限期货币宽松政策，为黄金价格提供了支撑。

黄金年底销售旺季即将到来

随着年末临近，黄金现货销售旺季到来也将提升黄金价格。瑞银证券指出，黄金销售旺季的到来将让金价锦上添花。“11月份印度的排灯节是印度黄金销售最旺的节日，加之四季度为印度与中国的传统结婚旺季，我们认为黄金实物需求将会大幅提高，金价将得到有力支撑。”

“我们看好未来黄金价格。”东方证券分析师张新平指出，理由有三：一是，全球央行资产负债仍在相继扩张，或为解决经济增长迟滞，或为解决债务危机难题。在纸币继续泛滥的年代，黄金作为硬通货，就会维持高位，甚至再创新高。二是，央行仍为净买入格局。三是，新兴市场的实物黄金需求仍较稳健。

中金公司指出，近期海外量化宽松利好已基本反映，金价自前期快速上涨后有所调整。但随着年末美国债务上限和财政悬崖迫近，金价届时有望再次得到支撑。另有业内人士分析称：“欧债危机解决仍存很大变数，金价牛市格局没有改变，从实物金的需求就可以看出，世界上各大央行仍然积极进行提高黄金储备的工作。”

中国黄金协会副会长张炳南表示，支撑黄金价格的美元贬值、国际大宗商品价格中枢上移、黄金投资热情高涨、全球信用危机以及国际货币体系重建等五大因素依然存在，金价短期波动不会影响黄金价格总体趋势。

《货币战争》作者宋鸿兵称，全球经济金融形势依然不容乐观，避险需求或令黄金需求继续保持旺盛，黄金在资产配置中依然占据重要位置，从3到5年期限看，宋鸿兵认为黄金投资回报依然值得期待。

值得一提的是，北京时间今晚，希腊国会将审批新紧缩计划，该风险事件由于希腊执政联盟内部的分歧而存在不确定性。不过，分析人士指出，考虑到留给希腊人的救援时间不多，因此，在最后关头获得通过的可能性很大，但整个过程将对市场走势产生冲击。预计过了晚间希腊国会这个风险事件后，短期包括黄金在内的金属还有走高空间。

黄金个股点将台

中金黄金(600489)

行业地位：公司是中国黄金集团旗下唯一上市公司，也是中国黄金行业中唯一的央企。根据中国黄金集团向公司作出的非竞争承诺，集团将在近年内把境内黄金资源逐步注入公司；事实上，近年来，中国黄金集团通过持续注入成熟金矿，助公司实现腾飞。过去6年，公司收入、净利润复合增长率为33%和72%。据了解，目前公司黄金储量己提高至超过600吨。

竞争优势：在绝大多数行业捂紧钱袋过冬的情况下，公司却没有放缓扩张的脚步。仅今年上半年，中金黄金就完成了对新疆金福矿业公司51%股权等一系列收购计划，并推进了山东鑫泰等一系列项目的建设，着力于增加自身黄金资源储量和产量，提高盈利能力的计划。此外，集团承诺后续注入公司的约400 吨左右的黄金资源也帮助公司实现较快的外延式扩张。

机构视点：北京高华证券指出，8 月份以来金价震荡走高，高盛大宗商品团队认为四季度及2013 年金价有望进一步走强，公司四季度业绩有望环比改善；近两年通过自身勘探每年增加的金属量均在40吨以上，看好公司长期获取资源的能力，维持“买入”评级。

山东黄金(600547)

行业地位：公司地处我国黄金资源最丰富的山东省胶东地区，上市以来通过外延式扩张与内部深度挖潜，黄金资源储量大幅提升，过去5 年公司黄金储量快速增长，复合增长率约40%。目前公司黄金总储量433 吨，权益储 量411 吨。后期公司拟通过定向增发注入集团300 吨黄金资产。

竞争优势：大股东山东黄金集团在黄金储量方面仅次于中国黄金和紫金矿业。目前仍有很多矿产资源尚未注入上市公司，公司作为集团旗下唯一贵金属上市公司，矿产资源继续注入的预期强烈。其中，在今年3 月，公司还完成了对甘肃西和中宝矿业70%股权的收购事项；6 月，与集团公司完成股权转让框架协议，协议一年之内由大股东收购的盛大矿业和天承矿业股权将注入上市公司。此外，集团前期收购了盛大及天承98.5%股权(权益金储量81.86 吨)，不排除后期也注入上市公司的可能。

机构视点：长江证券指出，全球货币超发带来的信用货币本位的趋弱、全球经济失衡，欧债危机未得到根本解决以及全球黄金需求增长的背景下，后期金价仍有积极预期。综合考虑公司未来的成长性及金价走势，给予“推荐”评级。

紫金矿业(601899)

行业地位：公司是我国矿产金产量最大和效益最好的企业之一。2011年年度生产黄金86.17吨，其中矿产金28.62吨，占全国矿产金量的9.48%。近年不断加大对国内外金矿资源的勘探和收购，形成了巨大后备金矿资源， 截止至2011年底，公司共有采矿权59个，矿权面积150km2；探矿权213个，面积4352平方公里。

竞争优势：公司是国内少数有的大规模在海外展开黄金勘探和资源收购的公司。如，8月完成了对澳大利亚诺顿金田89%股权的收购，显示公司在海外收矿方面的稳健步伐。此外，紫金矿业还在香港成立了第二个海外融资平台开展海外收购，其海外收购步伐还再持续进行。分析认为，紫金矿业的成长性将主要表现为通过并购来进行扩张。并且，作为民营性质浓厚、治理结构国际化、而且在香港上市的另类国企，公司更容易在国际洽谈中获得认可。

机构视点：广发证券认为，新兴经济体增持黄金和不可小觑的“民间消费”也将支撑黄金需求；黄金供给增速缓慢，供需矛盾将持续，黄金是目前最“攻守兼备”的品种。紫金矿业不管是在黄金或者铜资源类企业中估值都是最低水平，维持“买入”评级。

恒邦股份(002237)

行业地位：公司为全国首家拥有独立矿山的黄金冶炼企业，在黄金产业的采、选、冶炼、深加工四环节中专注于冶炼领域，在“以复杂金精矿综合回收为主的黄金冶炼业”颇具技术优势，同时公司身处黄金储备丰富的山东半岛地区，拥有一定金矿储备。据了解，公司目前独有或控股的金矿黄金储备量在50吨左右。

竞争优势：公司核心竞争力是多元素复杂金精矿的冶炼技术能力。公司在引进瑞典波立登公司焙烧脱砷技术基础上，自主开发了富氧底吹熔炼捕金新工艺技术，达到高回收率综合回收利用的目的。明年定增项目逐步建成投产后，公司原有产能将大幅度增加，其中自产金产量将从1.8吨增长至2吨；白银产能从40 吨/年上升至100 吨/年。分析认为，公司作为全国首家拥有独立矿山的黄金冶炼企业，涵盖从地质勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼和深加工等一体化生产经营模式，为公司持续发展和减少盈利波动创造了良好的条件。

机构视点：方正证券研报指出，随着“提金尾渣综合回收利用项目”和“矿山采选系统改造项目”陆续建成投产，公司冶炼产能和矿产金产量将逐渐增加，届时，将大幅提升公司业绩。给予公司“增持”评级。