吴晓灵：保持央行权威性和信息充分可获

在全球金融危机肆虐之后痛定思痛，各国在“宏观审慎”的理论和实践框架下，纷纷启动了金融监管改革。中国的“宏观审慎”框架应如何搭建？中国未来的金融改革又将如何推进？在当前的经济形势下，如何解读央行对货币政策 “工具箱”的具体运用？

全国人大财经委副主任委员吴晓灵不久前接受第一财经和《第一财经日报》联合专访时表示，在宏观审慎和微观审慎的监管协调中，要保持央行的权威性和信息的充分可获得。目前已有的金融监管协调机制，需从法律上予以明确。

在货币政策操作工具上，针对目前央行高度“青睐”的逆回购，吴晓灵认为，央行的考量是，央票的操作和逆回购意在稳定预期和培育政策目标利率。至于过严的存贷比考核影响银行放贷能力，吴晓灵认为可以把同业资金纳入存贷比考核，能够释放部分放贷能力。

决定中国未来的另一件大事是人民币国际化。吴晓灵认为，中国目前还处于人民币国际化的第一阶段，即跨境人民币结算。如何走向第二阶段资本项下可兑换，她的建议是对外开放之前先做好对内开放，即建设更有深度的国内资本市场。而人民币汇率改革的方向是继续扩大汇率浮动空间。

明确金融监管协调机制

第一财经日报：危机之后，发达国家纷纷恢复了央行对金融机构的监管，全球都在讲宏观审慎和微观审慎的协调。而中国在这方面似乎没有太多相对应举动，央行和银监会也并未出现更加紧密的协调。未来在顶层设计方面，中国是否也需要有一些类似的安排和考虑？

吴晓灵：关于央行是否监管银行这个问题，各国有很多不同的制度设计。危机之前，央行不管金融机构的态势比较明显，出现了独立的监管当局；危机之后，加大央行对金融机构监管的呼声也比较多，现在也确实出现了这样一种趋势。但我认为这些都不是核心，最核心的问题是央行能否在整个金融体系当中，保持其权威性和信息的充分可获得性。

为什么提到央行的权威性？因为在整个金融体系的运作过程中，最后能够给市场提供流动性支持的只有央行。同时，如果央行没有充分的信息获得权利，那只能盲目放水，也难以有效防范系统性风险。因此，要尊重央行在客观经济规律中的角色。只要做到这两条就可以基本实现宏观审慎的要求，至于采取什么样的方式，取决于各个国家的政治、文化背景和现实的监管状况。

日报：这两条要求在中国达到了吗？

吴晓灵：没有。此前，中国有一个金融监管协调机制，就是在国务院分管领导的主持下，一行三会及相关的部门经常交换信息，研讨问题。我认为需要从法律层面上将这种协调机制予以明确，明确不同的监管机构，特别是央行，通过怎样的方式，在怎样的时效之内，能够获取怎样的信息。信息共享是提高行政效率和监管有效性的非常重要的内容。

逆回购“一箭双雕”

日报：放在全球范围内看，目前中国的存款准备金率水平处于很高的水平。不少银行认为这约束了银行的放贷能力。

吴晓灵：中央银行确立货币政策的中间目标（M2增长率和贷款增长率）后，采取怎样的货币政策工具来实现这个目标，对于社会来说没有那么重要。

日报：而这是否意味着央行的货币政策太不透明？

吴晓灵：央行政策非常透明，年初就已经公布了M2的增长率。

说到存款准备金率，2004年，央行开始动用存款准备金率，那时最大的背景是外汇占款增加比较多。这么高的存款准备金率，是对冲三万亿外汇储备对应的外汇占款而采取的措施。

应该说，宏观经济政策调控的目标，是不希望外汇储备增长太多，这种调控效果达到了。当前，在外汇占款增量和存量减少的背景下，新增基础货币的需求就需要央行主动来提供，央行既可以下调存款准备金率，也可以采取逆回购的方式。央行的考量之一是，通过央票的操作和逆回购来培育政策目标利率，即银行间市场利率。

此外，选择逆回购补充流动性，可以减少市场的误读。如果不断地下调存款准备金率，有两个风险：其一，若外汇占款突然又增加很多，就又会迫使央行采取相反措施，打乱市场预期。在国际经济形势还不是特别稳定的时候，一定要给中央银行保留更多的主动性。其二，不断下调存款准备金率会让市场误以为，央行鉴于中国经济下行态势，又在放松银根。因此，使用公开市场操作投放流动性，可以更好地稳定市场预期和培育政策目标利率。

同业资金可纳入“存贷比”

日报：危机后各国央行针对新形势采取了很多非常规的行为，例如，在和公众沟通方面，美联储非常明确地发出一个信号，就是通过货币政策调整减少失业。这对我们有何启示？

吴晓灵：美联储一直以来是双重政策目标——就业和物价稳定。但中国央行的法定目标只有一个，就是保持币值稳定，以此促进经济的发展。任何一个央行，都不可能不考虑经济发展，包括就业等问题，但在不同时段下，更侧重哪个目标就有很大区别。

中国经济尽管进入到下行区间，但是和其他国家还是有很多不同。国外的中央银行，之所以那么明确地表示一定要向社会提供流动性、推出量化宽松货币政策等，最主要的制度背景是其金融机构和金融体系遭受重创，放贷积极性受限，因而央行不得不直接购买一些市场上的金融产品，以此向社会投放流动性。中国金融机构特别是商业银行还是具有比较充足的放贷能力的。