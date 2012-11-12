向文波回应减少计提：为方便与对手比数字

外界分析称，如果仍然采用此前的会计政策，三一重工今年前三季度的净利润将从58.74亿元下降至54.04亿元左右，同比降幅也将从23.42%变成29.55%

近年来，工程机械从火爆转入低迷，行业固有的问题逐渐暴露。而有关行业巨头三一重工（600031.SH）盲目扩张、现金流紧张陷入困境等说法也屡见报端。昨日，三一重工总裁向文波在北京金融街洲际酒店接受了包括《第一财经日报》记者等四家媒体的专访，对有关三一重工的一系列话题给予正面回应。

计提比例从2%调至1%

目前，机械行业还未完全摆脱低迷态势，包括三一重工前三季度的业绩也出现一些下滑，数据显示，今年前三季度，三一重工实现营业收入407亿元，同比下降1.5%；净利润59亿元，同比下降23%。

三一重工近日公告称，从今年第三季度起将未到合同收款日的应收账款坏账准备计提比例从2%下调至1%。值得关注的是，经过这一会计政策的微调，三一重工今年前三季度的净利润将增加约4.7亿元。外界则分析称，如果仍然采用此前的会计政策，三一重工今年前三季度的净利润将从58.74亿元下降至54.04亿元左右，同比降幅也将从23.42%变成29.55%。

对此，向文波在接受《第一财经日报》记者专访时回应称：“三一过去采取的财务方式是行业内最保守的，公司的利润比别人少了是因为不在同一口径比较，现在这么做就是为了统一口径，方便比较。”

2010年全年净利润和2011年半年净利润，三一重工分别超另一巨头中联重科17%和22%，但是，中联重科在2011年10月调整了坏账准备的计提比例，二者净利润的差距在2011年年底缩小至7%，这使得二者地位在2012年半年报发布时发生逆转。

数据显示，三一重工2011年上半年净利润同比大增101.20%；而今年上半年，公司净利润较去年同期的63.48亿元减少9.15亿元，跌幅为14.41%。

此外，对于媒体“会计政策微调力保赴港上市计划”的说法，向文波当日予以否认，“我们的计划都停了，现在这个市场（态势），还有谁去赴港上市呢，这之间没什么关系。”

股权激励的最佳时机？

几乎是在同一个时间点，三一重工推出的股权激励计划也引发市场关注。公告显示，此次拟向激励对象授予权益总计1.78亿份，约占股本总额2.35%。据悉，在行权期的三个会计年度中，公司拟定的考核条件为：2013年~2015年公司每年净利润同比增长不低于10%。

向文波称，现在股市尚处低谷，是搞股权激励的最佳时机，“谁会在股价很高的时候搞期权呢，正是因为目前我们的股价被低估了，我们管理层都有机会去赚钱，有差价才会搞，如果没有差价谁会去搞？”

在他看来，此举是“帮助员工成功”的新举措，必将充分激发员工活力，为企业发展注入强大动力，为股东创造更大回报。据悉，三年期权激励方案涉及核心员工2533人。

而对于这一方案的门槛问题，向文波称，门槛是证监会规定的，自己更改不了，“期权方案的目的是稳定和激励员工，如果门槛高不可攀，画饼充饥，有什么意义？”

第一创业证券的研报也分析认为，业绩解锁门槛低，并不意味着公司未来的发展将仅维持10%左右的增速。

工程机械事业部整合

值得关注的是，三一重工高速发展已经持续16年，在民营企业中目前排名世界第六，过去十年的增长都是平均50%以上。向文波也承认，三一重工目前还能承受这个发展速度，但过快的发展确实存在潜在风险。

“员工的素质问题、管理的基础，这些都是面临的问题，过快的发展的确对一个企业的长远发展不利。”他说。

为此，三一重工开始从内外谋求转型。根据记者掌握的信息，三一重工将把原来的五大事业部变成三大事业部。具体是将汽车起重机、覆带起重机、塔式起重机事业部合并成起重机事业部管理，从而与泵送事业部、挖掘机事业部并称“三大事业部”。

向文波昨日向《第一财经日报》记者解释称，进行这样的整合，完全是出于规模效益的考虑，“事业部有自己的几套班子，比如商务采购、营销体系等，这样整合以后就会产生更好的效益。”

向文波认为，三一的确在内部整顿调整，但并没有裁员，“因为以前内部一些问题被高速增长掩盖了，现在就是要抓准机会调整。”

据悉，此次整合因为涉及的都是三一重工百分之百的企业，不存在股权变更的问题。“其实只是内部管理关系（调整），法人没有变。”向文波说。

除了国内，三一重工在海外市场上也屡有新动作。其中，在今年年初拿下“德国大象”普茨迈斯特，被三一看作是由过去的内生式发展到依靠内生式发展加并购投资的战略转变的重要开始。

向文波向《第一财经日报》记者说，将来企业规模继续扩大后，并购将作为主要的扩张方式，也即意味着最低成本的整合，“我们重视的是战略并购而不是财务并购，即技术、品牌等战略价值收购”。