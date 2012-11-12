王雪红回应HTC与苹果和解：专利得到认可

HTC董事长王雪红
HTC董事长王雪红昨天在接受央视采访时表示，HTC与苹果公司专利纠纷达成和解协议，说明HTC多年积累的专利得到认可和尊重。
11月11日，HTC与苹果公司宣布在全球达成和解协议，双方撤销所有专利诉讼，并签订为期十年的专利授权合同，授权范围包括双方目前及未来所持专利。据了解，这是苹果公司首次对主动提起的诉讼达成和解。
王雪红称，“HTC与苹果达成和解，充分证明了HTC品牌坚持的创新和多年累积的专利得到认可和尊重。中国企业在高科技领域完全有能力占有一席之地。”
2011年12月20日，美国国际贸易委员会对HTC与苹果公司的专利诉讼案做出判决，裁定HTC侵犯了苹果iPhone的647号专利，并从2012年4月19日起对HTC涉及该项专利的智能手机实施正式进口禁令。
这项禁令使HTC的在北美市场的销售策略被打乱，也被业界认为是导致HTC从智能手机销售顶峰迅速滑落的重要原因之一。自此之后，HTC在全球市场的份额迅速下滑，财务数据也因此受到较大影响，在2012年第三季度的净利为1.33亿美元，较去年同期下滑79%，连续三个季度利润下跌。
业内普遍认为，HTC与苹果公司的专利纠纷达成和解，对业绩连续下滑的HTC来说意义重大——该公司将有可能因此得到重振市场的机会，并改变目前较为糟糕的销售业绩。
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