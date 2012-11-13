兴业银行新聘三位副行长 任职资格待银监会审查

兴业银行(601166.SH)将迎来新一轮高管变动。
昨日，兴业银行发布公告，董事会已通过聘任3位副行长的议案。而就在上星期，原分管风险控制的副行长康玉坤辞职，这意味着，兴业银行将由目前一位行长四位副行长的架构，变为一位行长六位副行长的架构。
由于兴业银行原监事会主席毕仲华已届退休年龄，康玉坤辞任副行长之后，被选举为监事会主席。这使得兴业银行只剩下3位副行长：分管零售业务的陈德康、分管金融市场的蒋云明、分管企业金融的林章毅。
“兴业银行总资产已达3万亿元，从专业管理上讲，以往的1正4位副行长架构需要加强。”兴业银行董事会秘书唐斌对《第一财经日报》记者表示。
根据公告，兴业银行董事会已通过聘任陈锦光、李卫民和薛鹤峰三位副行长的决议。这三位副行长均为兴业银行行内提拔。陈锦光历任兴业银行上海分行副行长、宁波和成都分行行长，现任北京分行行长；薛鹤峰曾任北京分行风险管理部总经理、北京分行副行长，现任深圳分行行长；李卫民曾任兴业银行福州和南京分行副行长、漳州和郑州分行行长，现任兴业银行福州分行行长。
唐斌称，兴业银行现任领导班子有多位出生于上世纪50年代，比如康玉坤和陈德康，此次提拔的三位副行长年龄较轻，在43岁至51岁之间，使高管队伍可以更好地平稳过渡和代际转移。
而至于外界猜测的诸如薛鹤峰是否会接任康玉坤分管风险控制等分工问题，唐斌表示目前还未确定，会根据兴业银行业务发展需要和个人专长来进一步分工，新聘任的三位副行长任职资格也待银监会审查。
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