观澜湖38岁掌门朱鼎健：豪门的简单生活

朱树豪身上有典型的潮汕人做派，吃苦耐劳，他白手起家，后来到内地投资高尔夫产业。重病期间，长子朱鼎健代替他主管整个观澜湖集团的工作

英国人胡润估算他的家族财富300亿，排中国外来富豪榜第三，他淡淡一笑，不置可否。

38岁的他有一种超越年龄的淡然，他对记者说，生不带来，死不带去。

他对观澜湖的下一个五年规划倾注了大量心血，那是他献给父亲的最后一份礼物。

他是朱鼎健，中国最大高尔夫帝国的年轻掌门人。

朱鼎健

距离上一次采访朱鼎健，刚好半年。没有改变的细节很多，比如他的笑容和一丝不苟的衬衣。改变的也很多，都是关于观澜湖。

在今年的胡润外来富豪榜上，朱鼎健以300亿身家位列第三。对于这一个排名，朱鼎健没有太多兴趣，他说，他不清楚这个数据从何而来。而对于财富，他有一种超越年龄的淡然，今年38岁的朱鼎健说，财富，生不带来，死不带去。

半年之前，朱鼎健透露他有意接手其他高尔夫球场的管理，做品牌输出。目前，观澜湖已经接手了云南和重庆的两家高尔夫球会的管理，并分别改名为云南观澜湖和重庆观澜湖。

早几个月以前，观澜湖宣布与华谊兄弟合作。朱鼎健和王中军一起出现在北京的新闻发布会现场，他们宣布将在海口观澜湖建立冯小刚电影公社，一个以冯小刚电影为背景的基地。

采访现场外面是人群如织的观澜湖东莞会所。来来往往的人多是为了来观看汇丰杯冠军赛。米尔克森从场地上下来以后总是被大群球迷围住要签名。当然，他并不是唯一一个被包围的球星。世界排名前十的高球手中有七个来参加了此次比赛。

这也是汇丰杯冠军赛在中国的第八年。前七年都在上海佘山高尔夫球会举办，今年第一次南迁至东莞观澜湖。明年比赛又将回归上海。

事实上，这场第一次在观澜湖举办的赛事能够进入中国，与观澜湖及其缔造者朱树豪，渊源颇深。

朱树豪创办观澜湖之后，致力于引进国际赛事。高尔夫世界杯、世锦赛这些国际大型赛事都是朱树豪的目标。当时，高尔夫世锦赛尚只有三场，都不在亚洲举行。几经协商，最终结果是在中国新增加一场赛事，世锦赛由此从三场增加为四场。

朱树豪引进的赛事理应在观澜湖举办。但是彼时高尔夫世界杯已经落户观澜湖，而两场赛事的赞助商不愿意出现在同一个球会里，于是世锦赛移师上海。而这一段往事，知者甚少。

从明年开始，中国的汇丰杯冠军赛将成为美巡赛的组成赛事，并永远落户上海。而今年，如汇丰杯冠军赛的主办方所说，他们来到观澜湖是对朱树豪的一次致敬。

最后的礼物

由于不能说话，朱树豪只能微微抬起手，竖了竖大拇指，表示OK。

朱树豪，出生于1950年，与大多数香港企业家一样，祖籍广东。朱树豪身上有典型的潮汕人做派，吃苦耐劳。

追述他的生平，丰富而传奇。他白手起家，家资丰饶之后来到内地投资高尔夫产业。一切从头开始，在深圳与东莞之间的一片荒芜之地建起了自己的高尔夫王国。北京申奥，深圳举办大运会，这些体育盛事后面皆有朱树豪参与并为之努力的身影。他帮助过郎平解决国外合约，建立过网球训练基地来支持国家网球队的冬训。

只是，他去世的时候只有62岁，并且在去世的前几年，已经身患重病，躺在医院行动不便。

长子朱鼎健开始代替他主管整个观澜湖集团的工作。在朱树豪重病期间，朱鼎健全面主持了海口观澜湖的开发。

去年夏天，朱树豪的病情一再加重。他躺在病床上，戴着氧气面罩，已经说不出话来。朱鼎健在工作之余总会来看望父亲。

朱树豪消瘦了很多。知道父亲病体沉疴，朱鼎健私底下琢磨给父亲送一个礼物，只是这份礼物竟成了最后的礼物。

他精心准备了一段时间，撰写了一份关于观澜湖集团的五年计划，名为“五五计划”，即观澜湖的第五个五年。这是观澜湖第一次做这样的计划书。

计划写成之后，其内容丰富几乎相当于一本书。朱鼎健还特意编撰了目录，并找来专业翻译，译成英文版本。当时躺在病床上的朱树豪连话都说不出来，自然也缺乏精力去阅读一本充满了商业计划的书。

朱鼎健又找人将书的内容全部读出来，制成录音带给父亲听。而这就是朱树豪收到的最后的礼物。 他至今记得，父亲听了录音之后的反应。由于不能说话，朱树豪只能微微抬起手，竖了竖大拇指，表示OK，好的，然后又轻轻摆手，示意去做去做。

之后没过太长时间，朱树豪就撒手人寰。按照医嘱，朱氏家人没有举行追悼会，只是在遗体告别式后对外公布这一噩耗。

与朱树豪的一生关联最为紧密的莫过于观澜湖传奇。

观澜湖开始于1992年，邓小平南巡之后。无数看到商机的人涌向深圳。朱树豪是在这个时候决定在深圳投资，并且进入高尔夫产业。彼时，深圳已经有了几家高尔夫球场，地点都位于市中心。

而朱树豪选择了在深圳与东莞之交的一片荒芜之地。深圳与东莞的观澜湖是在朱树豪的手下缔造出来的，而海口的观澜湖则出自朱鼎健的手笔。虽然都是观澜湖，但是两个球会却是不一样的风格。

深圳的球会更商务，实行会员制。“我们在深圳这边设立了很多会议厅，就是为了商务打造的。”而海口观澜湖，更休闲。海口的球场向公众开放，不销售会籍，“在海口，我们有较贵的球场，也有一般消费水平的球场。”除了高尔夫以外，海口观澜湖设立了更多休闲度假项目，比如温泉。