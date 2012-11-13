“失败赢家”蔡东青：奥飞动漫的43亿财富传奇

从地道的农家娃，到坐拥43亿元的富豪，动漫第一股——奥飞动漫（002292.SZ）董事长蔡东青的经历颇具传奇，可以说，是一部典型的中国沿海企业家的奋斗史。

没有华丽的简历，也没有煊赫的身世，更没有令人艳羡的学历，蔡东青身上有的是上一代沿海企业家明显的风格：低调、务实、智慧、坚韧、变通。

为外界津津乐道的是，蔡东青把每一次失败都转化为获得更大成功的转机。因此他也常常自称是“失败的赢家”。

令很多人好奇的是，一个初中毕业、文化水平并不高的小伙子是如何成为一家文化产业上市公司的掌舵人？与蔡东青有着十多年打拼经历的奥飞动漫董秘郑宇东告诉《第一财经日报》：“在事业上，蔡董有着很深钻研精神。”

1969年出生的蔡东青，父辈都是地道的农民，而他又是家中的老大，家中还有两个弟弟，在家境艰苦的情况下，为了维持家庭生计，蔡东青初中毕业就开始了打工生涯。

在每天12个小时的工作上，蔡东青持续“钻研”。他注意到小喇叭很受欢迎，而且生产工艺简单，于是在1986年，17岁的蔡东青让母亲帮他借了800元钱，买来一台手压机，建起了制作塑料小喇叭的家庭作坊。

事业稍有起色时，为了尽快把事业做大，蔡东青与一位亲戚合伙，无奈由于两人思路不和、产品不对路，投资全部赔光，蔡东青经历了人生第一次失败的打击。

第一次失败打击后，蔡东青一度感到迷茫，不过，坚韧的他并没有放弃。通过仿制义乌生产的大喇叭，产品迅速成为市场的香饽饽，订单纷至沓来。这次成功也给蔡东青积累了创业的第一桶金。

爱钻研的蔡东青不满足于这点小成就。他通过在香港考察，发现日本玩具四驱车很受欢迎，于是果断引进到内地市场，产品一炮而红，深受青少年喜爱。但，面对全国成百上千家玩具制造企业，一个四驱车很容易就可以被仿制。如何让产品脱颖而出？蔡东青敏锐意识到了品牌的重要性，通过举办四驱车大赛，蔡东青的四驱车热销全国，年销售破亿元，占同类产品五成市场。

随后，蔡东青力排众议花重金引入日本动画片《四驱小子》，这也让蔡东青首次接触到了动漫产业，为他后来的转型埋下伏笔。

动画片的热映带动了产品的热销。但商场风云变幻难测，正当蔡东青春风得意时，其公司再次陷入低谷，产品被仿冒严重，销售滑坡，销售团队信心低迷……

经历过多次失败的蔡东青显然不再是当年躲在被窝哭泣的年轻创业者，他认真研究美国孩之宝和日本万代的成功经验，决定进行战略转型，强化“动画片＋玩具”的模式，要打造最有价值的动漫产业链，这一决策让公司成功转型。

对于蔡东青而言，动漫是个陌生的行业，为了避免风险，公司先与日本万代合作开发《迪迦奥特曼》中的人物和器械等动漫玩具产品。积累一定经验后，2004年，蔡东青决定投入数千万做动漫，这一决定引起了公司管理层抵触，很多人反对这一决策。

郑宇东回忆：“那是一段漫长而艰难的过程，从决定投拍到第一部动漫做出来，经历了两年的时间，这期间谁也不确定这么做能不能成功，事后证明董事长的决策是正确的，在外人眼里董事长的‘冒进’，背后是对行业深入细致的了解。”这次成功转型也让奥飞动漫成功避开了2008年玩具行业的寒冬。

2009年9月10日，奥飞动漫顶着“中国动漫第一股”的光环顺利上市。上市后，蔡东青也成为了亿万富豪，2012年福布斯中国富豪榜，蔡东青以43亿元身家位列富豪榜第222位，从800元起家到43亿元的巨大蜕变也引起了外界艳羡的目光。