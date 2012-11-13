神州泰岳董事长王宁：公司股价被严重低估

神州泰岳董事长王宁

神州泰岳董事长王宁日前新浪科技独家专访，逐一回应了外界有关飞信业务续约、客户依赖度高等问题。王宁表示，与中国移动的飞信业务签约工作目前仍然处在谈判之中，但“续约应该没有什么问题”。他还认为，目前公司股价被严重低估。

“飞信续约应该没有什么问题”

神州泰岳的飞信业务在公司业绩中占有重要的位置，围绕该业务的收入曾给神州泰岳带来了一半以上的营业收入。由于与中国移动“一年一签”的飞信业务合同于今年10月31日到期后，神州泰岳迟迟未宣布新的续签合同，投资者对该公司的前景充满了担忧。

王宁上周五接受新浪科技独家专访时表示，飞信除了帮助中国移动业务带来提升之外，还已经成为一个月均一个亿活跃用户的互联网平台，“这样一个业务作为中国移动互联网(业务)的一个战略性产品，它的延展性、延续性应该比较强。”

他透露，中国移动目前正在酝酿成立一个互联网公司，可能下一步会对飞信业务进行重新归属管理。“中国移动为什么不断变化管理飞信，这跟它对整个市场的思考有关系，它肯定是认为这么做才更好，这些管理变动自然会造成谈判环节上的一些障碍和问题，这是必然的。所以没有马上签署下一轮协议主要是这个原因造成的。”

王宁认为，飞信已经承载了很大的商业价值和社会价值，中国移动应该与神州泰岳构建一个长期稳定的战略合作伙伴关系，然后再界定每年的工作量，因为这可能更有利于飞信的长期发展。

他指出，神州泰岳目前面临的更主要问题并不是续约问题。“续约应该没有什么问题，更主要的是怎样跟中国移动建立一个长期的战略合作伙伴关系。”

“我们的业绩在逆势上涨”

由于飞信业务已经进入稳定阶段，对神州泰岳的营收贡献开始出现下滑，这导致市场担忧神州泰岳未来增长放缓的情绪也在加重。王宁认为，在宏观环境不好的情况下，神州泰岳实际上是在逆势上涨。

王宁透露，2008年到现在神州泰岳的净利润复合增长率超过35%，今年完成20%的净利润增长没有问题。“2012年全球经济不好，连总理都在讲经济下行的压力很大，GDP增速落到了七点几。在这种情况下我们在逆势上涨。”

“2012年，除去飞信业务以外，我们其它业务增长超过30%。在今年的形势下能有这么高的增速，相对于同行业的其他企业来讲，我们干的依然不错。

王宁说，市场认为我们增速放缓，增速不高，这是对我们的鞭策。但是，泰岳与国内市场同行业相比，在今天这个规模之下保持20%以上的增长率是很有竞争力的，关键是要能够持续健康，这是关键所在。泰岳去年净利润3.6亿元，如果今年能够增长20%，全年利润将会达到4.3亿元。而如果，2013年能够再次增长20%，这意味着神州泰岳的净利润将会达到5亿元。王宁认为，“从4个多亿跨向5个亿是惊人的数字，(因为)这意味着八千多万元的净利润增长。” 试想一下，在净利润4亿左右的规模基础上持续多年保持20%的增长，那会个什么样的规模。未来几年，我们对继续保持20%的增长依然有信心。”

“公司在飞信业务营收涨幅较小，利润贡献率下降，但是公司业绩在较大规模基础上整体仍保持着稳定的增长，这恰恰说明了公司业务结构的丰富与竞争力，这也是公司聚焦主业、持续创新的结果。”王宁说。

王宁指出，从泰岳的发展历程来看，企业要想保持持续健康的发展，一定要进行战略定位与聚焦创新，一定要有积极向上的、大家认可并自觉执行的企业愿景与理念，一定要有优秀的团队与激励机制以及高效的决策机制。

“不满意现有估值”

纵然有很多国内券商看好神州泰岳，并推荐买入，但是神州泰岳的股票却一直呈现下跌趋势。上周五，神州泰岳报收14.13元，市盈率为13.7倍，而同期国内信息技术类上市公司的平均市盈率在30多倍。

王宁说，“我们的动态市盈率仅为12倍左右，在沪深两市，尤其是计算机行业上市公司中，都是处于极低的水平。这样的估值水平，投资者不满意，公司管理层同样不满意、同样感受到很大的压力。”

王宁指出，“我们对企业业绩充满信心，更进一步加强跟投资者沟通，进一步把业务做好。讲真的，动真的，看数字，一年看不清楚，就看两年。”

根据神州泰岳的招股书，今年10月30日，包括王宁在内的神州泰岳高管持有的股票已经超过禁售期。王宁表示，自己不会考虑减持问题。“2013年我不考虑，2014年我也不考虑。”

他还透露，“前段时间，我们也召开了创业股东的沟通会，在当前股市低迷阶段，不鼓励、不支持减持。只要企业保持持续健康的经营发展，其价值是会得到市场认可的。我们对公司的未来充满信心，相信市场会回暖、相信估值会得到应有的修复。”

以下是专访实录：

新浪科技：先问一些比较核心的问题，资本市场现在也特别关注神州泰岳飞信业务续约的问题，进展怎么样？您是如何评价与中国移动的这种一年一签的模式？

王宁：今年的飞信合同已到期，我们在三季报中做了披露与提示。这也是我们高度重视的事情。这样一个业务作为中国移动互联网(业务)的一个战略性产品，它的延展性、延续性应该比较强。我们已开始着手续约谈判的准备，希望尽快达成协议。

我们认为，飞信业务是中国移动很重要的一个互联网业务。这样的互联网业务合作，三年一签都太短，更别说一年一签。我们理解中国移动出于各种考虑采用一年一签的方式，但是这会影响互联网业务的快速发展。互联网业务发展的至关因素是人才、技术、经验、知识积累，涉及到持续运营，只有合作方越长期稳定，越有利于利用各种管理与激励手段留住人才、激励人才、提升人才，才能越有利于促进业务的快速发展。我们认为在飞信业务的合作机制方面，中国移动与我们确定长期的战略合作伙伴关系，每年再确定具体的工作内容和金额，更利于飞信业务的良性发展。

新浪科技：作为中国移动飞信的开发运营支撑商，如何评价飞信的价值？

王宁：飞信到底有没有价值呢？要回答这个问题，首先我们要从飞信的用户说起，因为只有用户认可了，飞信的价值才能不言而喻得以真正体现。现在飞信的活跃用户主要集中在政府企业的办公人员和学生人群，这两部分用户群加起来大概占总活跃用户90%。这意味着什么呢？意味着全国大约1.3亿的学生中，有30%的人在使用飞信。全国1.5亿的政府、企业的办公人员中，有35%的人在使用飞信，这个普及率还是相当高的，所以飞信是一个有着相当社会价值的业务。

一方面飞信作为IM软件来说增强了用户黏合度，降低了移动离网率，对中国移动的用户体系来说是一个极大的贡献，能直接突显出飞信的商业价值。另一方面从它是社会性产品的角度来说，它为促进社会公共管理事务的工作发展提供了创新手段，这又体现了它的社会价值。这些是其他IM类软件绝不可能替代的地方，也正是飞信的存在价值的体现。

新浪科技：有人说中国移动在飞信业务上是投入巨大，您能否介绍下这方面的情况？

王宁：我们是从05年起开始做飞信，为飞信服务，做飞信的运维。到今年2012年，历时8年，运营前期的费用很低，现在随着飞信用户规模的迅速增长，能到6个亿左右，但在移动支付的这6个亿中我们投入了2000多人的人力成本在里面，这其中又大量是技术开发人员。目前我们的人均收入每年约28万，我们关注了一下互联网行业中龙头企业的财报，估算了一下他们的人均支出费用，比如腾讯每年是40.7万，人人网每年约31万，网易的费用则每年在43万。从这些数据来看，我们的收入在整个行业中处于较低水平。尽管如此我们为什么还要坚持下去呢？我们为飞信服务了8年，他就像是自己的孩子，对他的成长饱含责任感，而像前面说的那样飞信所具有的极高社会价值也是我们最重视的，我们希望借助飞信的发展，将我们企业的这种服务用户、服务社会的精神秉承下去，彰显我们企业的社会价值。

新浪科技：有人说神州泰岳是一家没有技术的公司，飞信随便哪个公司都可以做出来，公司是如何评价？或者说，能否介绍下飞信业务的技术含量？