“喜羊羊之父”苏永乐：我要抓更多的羊

身穿彩色条纹衬衫，手戴彩色表盘电子表，“喜羊羊之父”苏永乐饶有兴致地将从动漫市场淘回的物件逐一摆上桌面：宇宙飞船造型的USB接换器、鳄鱼形状的圆珠笔、小熊造型的纸盒，还有色彩斑斓的杯垫……在本刊记者眼前，这些都是这位47岁男人的最新收藏。

走进苏永乐在深圳的办公室，恍如到了儿童乐园：放眼望去全是堆满了几个架子的玩具。在这琳琅满目的玩具中，最显眼的还是那个“披着羊皮的孩子”——在他座椅旁边，放着一只一米多高的喜羊羊毛绒玩偶。而办公桌的右上角处摆放着一摞喜羊羊与灰太狼系列卡通书籍。

一直以来，苏永乐都很在乎自己作为正宗“喜羊羊之父”的身份。在他看来，喜羊羊的整个概念和商业模式都是自己筹划出来的，“比如喜羊羊系列卡通书籍，它的概念、风格、内容都是我设计的。喜羊羊单一品牌的书大概卖了5800万本，我想创下了中国的纪录吧”。

在2011年初，当“喜羊羊和灰太狼”风头正劲地红遍大江南北时，苏永乐也从喜羊羊的一线经营“隐退”，开始了他又一次“童真事业”的创业。

喜羊羊的生意

“我并没有完全离开‘喜羊羊’，只是没参与经营而已，我还是意马国际(喜羊羊品牌的控股公司)的第二大股东。‘喜羊羊’上市，我可以多拿点资金回来，这是生意上的一般做法。”在苏永乐平淡的语气中，透露着精明的盘算。

有业内的人判断苏永乐的“下岗”属于不得已的高位套现。荧幕上，狼永远没有吃到羊，现实中，苏永乐也没有“抓到”更多的羊。在“喜羊羊与灰太狼”系列动画在电视上播出的头四年里，苏永乐都没有赚到钱，经营十分艰苦。因为合作方无论是电视台，还是电影院线，苏永乐和他的伙伴们都处于弱势，几乎没有议价能力。因此，分析人士认为，当遇到被收购的机会时，苏永乐选择了“落袋为安”。

这个家喻户晓的品牌——一只狼想吃羊的简单童话故事，在过去几年间创造出高达60亿元规模的零售市场，以及连续4部共计逾5亿元票房的电影。但“喜羊羊和灰太狼”给苏永乐创业团队带来的金钱回报与这一品牌传播力并不相称。

“我们做内容是亏钱的，所以只能想办法从衍生产品里赚钱。” 熟悉美国动漫授权模式的苏永乐告诉本刊记者，负责“喜羊羊”消费品授权业务的动漫火车公司有接近300个授权商，覆盖了服装、饮食、印刷品、家用品、玩具等五大类。 这跟美国的情况相反。例如梦工厂的《功夫熊猫》，花了3500万美元做推广，能收回来的产品授权费收入只是占票房的1/10——票房始终是美国动漫赚钱的主要来源。

业内人士认为，苏永乐开创了中国动漫授权的经营方式。“可以这么说，以前国内没人懂得怎么按照日本和美国的动漫思维去运营。”苏永乐顿了顿，“中国的动漫授权模式是我发明的，我改变了整个中国动漫行业的形态，也改变了动漫行业的思维方式。”在中国玩具出口需求日益疲软时，那些曾经被他“忽悠”来生产“喜羊羊”产品的OEM生产商都因此而获利颇丰，躲过了一劫。“他们真的要感谢我。”苏永乐感叹道，“迪士尼的一位老板曾经对我说：‘你们是中国的迪士尼’。”

商业成功与经济回报较低之间的反差，似乎在苏永乐身上的商人气质中得到调和。商人的基因很早就植入到苏永乐身上。他出生于玩具世家，14岁就开始接触家族的玩具代工生意。“小时候跟着我妈妈跑外贸，打下了做生意的基础。而开发什么产品，小孩子喜欢玩怎样的玩具，这些全是我自己玩出来的经验。我对产品的感觉很强，对颜色和设计都很敏感。”

2003年，苏永乐结束在美国做了11年的品牌授权工作——根据品牌授权开发相关衍生品，回到中国，意欲打造一个属于自己的品牌。一次偶然机会，苏永乐结识了广州原创动力公司董事长卢永强，两人一拍即合，“喜羊羊与灰太狼”由此诞生。