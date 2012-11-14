另类与偏执：黄章和他的魅族手机

“或许是由于没有投资人的因素，魅族并不特别纠结商业上的成败。走的远比走得快更重要。”魅族CEO白永祥说

没有融资、没有代工厂、略带文艺，无论从哪个角度看，魅族都是一家另类的智能手机公司。

一场秋雨过后，珠海的大街被冲刷的格外干净。在这座被称为“浪漫之城”的北部，绿树掩映中的魅族大厦里，魅族CEO白永祥极为少见的接受媒体采访，畅谈他与创始人黄章的创业历程。

狂人黄章

提起黄章，可能知道的人很少。但是说到J.Wong，这可能是魅族世界中无人不知的名字。他从未接受过采访，外界对他知之甚少，通过J.Wong的ID在论坛中发言几乎是他为外界所知的唯一方式。“他像一个世外高人，在隐隐看着公司。”白永祥这样描述他。

在魅族M9取得一定的成绩之后，他开始淡出公司的经营，将繁杂的日常工作交给CEO白永祥，自己专注于产品设计和体验。黄章很少来公司，而是在家办公。他设在魅族大厦5层的大办公室空空荡荡，没有一点他个人的痕迹，常常被行政部门用于接待客人的贵宾室。

谈到黄章，白永祥用音乐发烧友和数码狂人两个词来形容他。“他对电子产品的狂热和对细节的追求是天生的。他会拿着魅族的原型机在家里捏上一个月，然后对背部的弧度提出修改意见。”

在黄章的家里，不但有价值非凡的音乐器材，甚至为了音效拆房动瓦。“一开始是烧器材，后来觉得可能是电源线有问题，我以前从不相信，换一根电源线居然要十几万。接着就觉得是房子不对头，地板有点共振，换了。接着是灯有问题，换了。然后又觉得墙里走的电源线有问题，拆墙。直到最后，为音响专门配备了变压器和专用线路。”

“很多企业家一定会对商业更感兴趣，但黄章不同。他对细节的追求和从中得到的那种快乐和快感，是我们无法理解的。”白永祥说。

从MP3到手机

正是由于黄章对音乐和数码产品的偏爱，魅族的第一款产品就自然而然的选择了MP3。“创业是在2003年，那时是MP3从发芽到逐步加热的过程，公司从创立到现在都没有投资人，完全是黄章一个人的资金。”白永祥回忆说。

有意思的是，魅族的第一个MP3产品叫做MX，现在主推的手机也叫MX，可以说“从MX到MX”。不过，当时的MP3 MX却远远没有手机MX这样的知名度，用白永祥的话说“只是一个开始”。

真正把魅族推向MP3巅峰的是2006年上市的miniplayer，这款MP3是当时国内少有的采用触摸屏和外观无螺丝设计的MP3。“miniplayer虽然在全球看肯定不如iPod，但在国内销量绝对是第一。”白永祥说。

但也正是在2006年，索爱Walkman、摩托罗拉、诺基亚等各式各样的音乐手机开始在市场上攻城略地，大量的信号提醒着黄章和白永祥，MP3可能很快就要被手机取代，一个时代将要结束了。

“我们在比较年轻的时候，由于对音乐和电子产品的热衷，进入了MP3这个行业。随着我们年龄的增长和对社会的观察，发现大家都有手机了，手机是每个人都需要的，这是一个只会发展变化但不会消失的产品，MP3则可能随时被取代。”白永祥说。

在他看来，当时的MP3只有两条路，一条路是越来越便宜，一条路是越来越小。“那不是我们的追求，智能手机能够把MP3整合进去。随着我们越来越成熟的年龄才意识到，手机才是一个有前途的产品。”

艰辛的M8

2006年底，魅族决定开始做手机。在黄章的想象中，魅族手机应该是大屏幕的、智能的、能联网的、采用电容屏触控的。

不过，那个始点是智能手机产业的黑暗前夜。2007年1月9日改变人们对手机认知的iPhone才崭露头角，真正改变智能手机产业的Android操作系统直到2008年底才正式发布。而在2006年底，摆在黄章面前的只有三个选择：Windows Mobile、Linux和Win CE。

魅族没有像多普达一样选择Windows Mobile是因为它的用户界面太差。“微软是用做电脑的方式做手机操作系统。什么功能都有，操作不方便，人性化不够，也毫无美感，这不是魅族想要的东西。”白永祥说。

再加上Windows Mobile每台手机的授权费高达十几美元，魅族果断放弃了Windows Mobile。对于只有18名软件工程师的魅族技术团队来说，直接用Linux实力又不够。Win CE是魅族当时唯一的选择。

Win CE是一种嵌入式操作系统，主要是用于汽车、机床等工业产品中。白永祥说，Win CE不是专用于手机的操作系统，没有与通信协议和App对接的模块，也没有现成的Wifi模块。对我们来说很多都是空白。我们18位软件工程师没日没夜的干。真是无法想像当时是怎么弄出来的，艰难的时候迸发出那种力量是无法想想的。”