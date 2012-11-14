Zynga高管改组：CFO加盟Facebook

北京时间11月14日消息，据路透社报道，深陷困境的著名游戏开发商Zynga公司，开始作出调整，以恢复其业务发展。美国时间本周二，Zynga宣布高层人事变动，CFO大卫·维纳（David Wehner）离任，转投Facebook。

维纳现已加入Facebook，并担任该公司企业财务及业务规划副总裁。他曾负责去年12月Zygna的首次公开募股，而当时的股价为每股10美元，公司价值高达89亿美元。而IPO后，由于投资者质疑Zynga的游戏粘性，导致其股价大跌80％。

现年45岁的Mark Vranesh，将接替大卫·维纳，担任Zynga的CFO一职。而史蒂芬·蒋（Steven Chiang）则被任命为所有游戏的开发负责人。原业务及企业发展部门经理巴里·科特尔（Barry Cottle）担任首席营收官（CRO）。

现年41岁的大卫·柯（David Ko），成为Zynga的新COO。据悉，在Zynga持续两个财季低于盈利预期后，前COO John Schappert于今年8月离职，而之后这一位置一直空缺。