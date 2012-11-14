Zynga高管改组：CFO加盟Facebook

北京时间11月14日消息，据路透社报道，深陷困境的著名游戏开发商Zynga公司，开始作出调整，以恢复其业务发展。美国时间本周二，Zynga宣布高层人事变动，CFO大卫·维纳（David Wehner）离任，转投Facebook。
维纳现已加入Facebook，并担任该公司企业财务及业务规划副总裁。他曾负责去年12月Zygna的首次公开募股，而当时的股价为每股10美元，公司价值高达89亿美元。而IPO后，由于投资者质疑Zynga的游戏粘性，导致其股价大跌80％。
现年45岁的Mark Vranesh，将接替大卫·维纳，担任Zynga的CFO一职。而史蒂芬·蒋（Steven Chiang）则被任命为所有游戏的开发负责人。原业务及企业发展部门经理巴里·科特尔（Barry Cottle）担任首席营收官（CRO）。
现年41岁的大卫·柯（David Ko），成为Zynga的新COO。据悉，在Zynga持续两个财季低于盈利预期后，前COO John Schappert于今年8月离职，而之后这一位置一直空缺。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|