UC俞永福：Android商业价值远远高于iOS

“两年前，以 Android 为代表的新智能平台的兴起将大家拉回同一起跑线。两年过去了，事实证明，UC 漂亮地赢得了 Android 平台第三方浏览器市场争夺战的胜利。”在昨天下午 UC 媒体会上，俞永福这样总结道。

这个月月初，UC 的 CEO 俞永福收获了 Android 月活跃用户突破 1 亿的数据，而在两年前，这个数字仅为 10 万。这意味着自 Symbian 时代开始的国内第三方手机浏览器市场格局并未改变。

敏锐的市场洞察力和迅速的反映能力造就的先发优势让 UC 完成了从 Symbian 到 Android 的转身。在国内，UC 与多家手机厂商合作在设备中预装。同时，UC 海外市场推广的步伐也在加快。据此前俞永福透露，UC 在印度市场的份额已经超过 20%。他说，过去十年比的是观察，而如今做到比看到更重要。

互联网女王玛丽·米克（Mary Meeker）在上周发布的年中报告中提到，今年第一季度，Android 设备 9000 万的出货量超越了 Windows 设备。会上俞永福援引 DCCI 的报告表示，预计到明年第二季度，Android 终端在全球的装机量将超越 Windows 终端的装机量。无论国内外，Android 平台依然成为众移动厂商的兵家必争之地。

“随着智能手机的普及，尤其是大量高性能、大屏幕的 Android 手机出现，使手机不再是 PC 的补充，而呈现出一种替代作用。” 俞永福认为移动互联网的未来是开放的 Android，据他称，公司目前的业务重心已经倾向于 Android 平台的开发。

尽管俞永福认为移动互联网不会出现 PC 互联网 Wintel 的局面，但他坚信 Android 比其他平台潜力更大后劲更足。对比 iOS 和 Android，俞永福表示，Android 的优势是增长速度快、量大，而 iOS 则以质取胜，反映在 ARPU 值（平均用户贡献值）上。而总收入等于 ARPU 乘以用户量，从这个角度衡量，Android 商业价值要远远大于 iOS，因为根据美国的数据，Android 和 iOS 出货量之比是四比一。

“我不太相信 iOS ARPU 值是 Android 的四倍。”

尽管收获了 Android 平台战的胜利，但这并不意味着 UC 可以一劳永逸肆意增长。作为一个工具，移动浏览器并非黏性产品。而技术平台的更迭变数很大，平台格局的变化几乎可以重塑平台之上浏览器产品的市场格局。就单个 Android 平台移动浏览器市场，已经拥进无数新进者，试图搅动行业格局。其中不乏 Chrome、欧朋等实力雄厚的公司。

俞永福坚信技术可以让 UC 一直走在前面，他举例说，目前以移动浏览器访问 PC 网页页面唯有 UC 一家可以做到字体大小适配缩放。

“Safari 做不到，Chrome 做不到，更别说中国的浏览器了。”俞永福胸有成竹。

他指出，这些需求并非其它公司看不到，差距在于将构想变成现实的行动。

“苹果、Google 是大公司，但并不可怕，因为我们和他们竞争的是一个部门。 ”

据我们了解，UC 目前员工人数超过 1200 人，其中 82% 以上为研发人员，这个规模对于一家专注于移动浏览器的公司而言是难以想象的。

内部市场的竞争之外，App 的勃兴正在日益弱化浏览器作为传统互联网入口的地位，而这种趋势在移动平台上更加显著。特别是在 iOS 平台上，互联网的入口被苹果重新定义为一个个应用。早在两年前，《连线》杂志就放出“Web 已死”的论断。

“最近两年，App 和浏览器会共同繁荣，但未来用户一定会更多地回归浏览器。”俞永福指出，Android 的成长加快了智能宽带移动互联网时代到来的步伐，也为移动浏览器提供了更大的创新空间。未来随着 HTML 5 技术的完善和浏览器内核能力的提升，将有大量超越客户端用户体验的 Web App 出现，这将为 UC 基于浏览器打造的信息服务、应用发行、移动社区、移动游戏四大服务平台提供更大的想象空间。

俞永福希望借助平台将 UC 打造成拥有 10 亿用户的产品。这个量级在现在几乎相当于中国每个手机用户都安装了UC。“任何创业公司都要走三个阶段——产品驱动、平台驱动、品牌驱动。”他这样说道。